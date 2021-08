Els presidents de LaLiga Santander i SmartBank destaquen que l'acord de LaLiga amb CVC pel qual aquest fons d'inversió injectarà 2.700 milions en el futbol espanyol és un "gran pas" i impulsarà als clubs professionals en el seu creixement i consolidació com el millor campionat del món per superar la crisi per la pandèmia.

Així ho van indicar els presidents de Reial Betis, Ángel Haro; del Llevant, Francisco 'Quico' Català; de l'Sportig de Gijón, Javier Fernández; i de l'Eibar, Amaia Gorostiza. "Crec que és un acord molt important per al creixement de LaLiga i per al creixement de tots els clubs. Perquè aquests diners significaran un millor balanç, millorar els fons propis i aportar els recursos per seguir creixent com a club", va dir Ángel Haro.

Haro va assenyalar que el Betis tenia "certes limitacions" per a la confecció de la plantilla, i que aquest acord els permetrà completar "d'una manera raonable", al marge d'invertir en infraestructures.

"No ens tornarem bojos i seguirem el criteri de no gastar més del que tenim. El Betis fa molt de temps que inverteix en estructures com la Ciutat Esportiva i l'estadi. Aquest acord és important no només per al nostre club sinó per LaLiga com concepte", va subratllar.

Pel president del Llevant, Francisco Català, l'acord amb CVC de la 'LaLiga Impulso' és una "operació única" i "totalment innovadora" dins del sector i va destacar que el fet que el fons d'inversió vulgui ajudar a LaLiga a créixer és una "gran notícia".

"A curt termini solucionarà situacions provocades per la pandèmia. Però el més important és l'efecte a curt i mitjà termini: consolidar un projecte i ajudar a créixer un projecte que és el de LaLiga. Per ser molt més competitius a escala mundial, per convertir-nos en el primer referent a nivell esportiu i a nivell d'entreteniment", va subratllar.

Segons la seva opinió, el fet que un soci industrial hagi apostat per LaLiga és un salt cap al futur per enfortir les estructures dels clubs i que siguin més competitius, i per invertir en infraestructures.

"L'aplicació pràctica que tindrà en els mateixos clubs és la inversió en les estructures i en aquells departaments que han d'evolucionar com a tecnologia, investigació, digital, i en comunicació. És un avenç important, una gran responsabilitat, i ens permetrà a tots construir la millor lliga del món", va resumir.

En aquest sentit, el president de l'Sporting, Javier Fernández, va afirmar que l'acord és un "impuls" per LaLiga i els seus clubs, així com per al seu creixement i per reduir l'espai respecte a la Premier League. "Per als que formem part de LaLiga és un estímul que una empresa com CVC es comprometi amb nosaltres i ens doti de suport industrial. És un orgull personal que es fixin en nosaltres. Ens donarà una tranquil·litat al principi respecte a tot el que és conseqüència de la COVID i, a partir d'aquí, pensarem en infraestructures i digitalització", va manifestar.

Fernández va destacar que l'Sporting és un club amb una massa important d'aficionats arreu del món i amb acords amb equips potents de la Xina de manera que aquest acord els ajudarà en la seva expansió. "Estem tots molt contents, orgullosos i satisfets que tinguem una Lliga que se l'està jugant per al futur amb moltes armes", va indicar.

Així mateix, per a la presidenta de l'Eibar, Amaia Gorostiza, aquest acord és un "gran pas" en el creixement i consolidació de LaLiga en l'àmbit domèstic i mundial.

"S'injecta capital com a préstec participatiu que permet que els clubs siguem més forts i solvents econòmicament i puguem millorar les nostres infraestructures, entre altres coses. I, d'altra banda, la inversió de CVC per LaLiga impedeix que altres competicions puguin guanyar-nos terreny", va assenyalar.

Gorostiza va assegurar que l'Eibar és un club sostenible econòmicament, però que gràcies a aquesta aliança podrà afrontar inversions que hauria dut a terme de forma més progressiva. "Hem remodelat notablement Ipurua, hem començat les obres de la nostra Ciutat Esportiva i aquests ingressos ens permetran sufragar el seu cost amb més alleujament. Així mateix, ens permetrà fer un pas més enllà en la nostra estratègia de transformació digital, facilitant i apropant encara més la relació entre els nostres aficionats i el club, així com oferint-los nous serveis i noves experiències que facin millorar l'espectacle", va comentar.

Un impuls cap al futur

Tal com va informar aquest dimecres, LaLiga ha arribat a un acord estratègic amb el fons d'inversió internacional CVC per injectar 2.700 milions d'euros en la competició i els clubs amb l'objectiu de continuar la seva transformació cap a una companyia global d'entreteniment digital.

'LaLiga Impulso', com es diu l'operació, va ser ratificada a la Comissió Delegada de LaLiga i el Comitè d'Inversions del fons d'inversió, i s'executarà a través d'aquesta nova societat a la qual la patronal de clubs espanyola aportarà tots els seus negocis, filials i 'aliances d'empreses' i el fons d'inversió tindrà una participació minoritària de prop del 10 per cent del capital.

A més, LaLiga va ressaltar que "mantindrà intactes" en aquesta nova societat les seves competències esportives i d'organització, així com la gestió de la comercialització dels drets audiovisuals dels clubs professionals espanyols.

La transacció situa el valor de LaLiga en 24.250 milions d'euros, el que reconeix, segons el parer de la patronal, el seu "lideratge" com una de les competicions esportives "més destacades a escala mundial", així com el seu potencial de creixement a través d'una major presència digital enfocada a la interacció directa amb els aficionats, la inversió en marca i projecte esportiu i la internacionalització.

L'acord permetrà a LaLiga liderar la transformació que està vivint el món de l'entreteniment i impulsar al màxim totes les oportunitats de creixement que tenen els clubs per desenvolupar un nou model de negoci que els permeti diversificar i intensificar la generació d'ingressos i els models de comercialització, accelerant la seva transformació digital.

Els 2.700 milions d'euros que aportarà CVC es concentraran directament en un 90 per cent en els clubs, incloent-hi també futbol femení, futbol semiprofessional i no professional a través de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i el Consell Superior d'Esports (CSD), el que equivaldrà a més de 100 milions d'euros.