El Club Bàsquet Castelló tindrà quatre equips federats i l’escoleta formativa la temporada vinent. Aquesta situació evidencia l’inici d’una etapa de creixement de l’entitat castellonina que presideix, des de fa set anys, Josep Roca. Com ha passat a tots els clubs esportius, les conseqüències de la pandèmia han passat factura tan en l’àmbit competitiu com en l’organitzatiu, però en el cas del Castelló hi ha hagut un factor favorable que comença a donar els seus fruits: l’entesa de col·laboració amb el CB Adepaf de Figueres i el CB Albera Peralada.

«La veritat és que estem molt contents de com funciona aquesta relació, perquè totes les parts en sortim beneficiats i, al cap i a la fi, qui hi surt guanyant és el bàsquet de la nostra comarca», expressa Josep Roca.

Aquesta passada temporada, el CB Castelló va tenir només dos equips en competició, el júnior femení i el sènior territorial. Per a la pròxima, s’hi afegiran un júnior masculí i un premini masculí. A més a més, l’equip sènior agafa la plaça de Tercera Catalana de l’Adepaf, ja que el conjunt figuerenc ha fet el salt a Primera Catalana amb l’adquisició de la plaça del Sant Quirze. «La pandèmia ens ha fet viure moments complicats –argumenta Roca– i ara toca començar a remuntar el vol per a recuperar equips i jugadors. L’entesa a tres bandes ens permet sumar i evitar que quedi gent despenjada sense equip i que hagin de marxar a altres clubs».

A Josep Roca li fa «especial il·lusió» el tema de l’escoleta de mainada, «ja que la iniciativa que va començar l’Adepaf temps enrere amb la Ceba és molt bona. El curs que ve també la tindrem a Castelló amb una quinzena de nens i nenes. Si tot va bé, seran la base per a fer nous equips els anys vinents, a mesura que anem incorporant gent. I la Ceba també va bé per a formar nous entrenadors, ja que els monitors són jugadors i jugadores, i això fa club».

Entesa amb l’Ajuntament

El CB Castelló va independitzar-se de l’Esplais per a tenir vida pròpia. Habitualment utilitza el pavelló municipal i la sala polivalent. Josep Roca destaca que «la col·laboració amb l’Ajuntament és total, en tots els sentits. Ells són conscients de la importància que té l’esport i ens ajuden amb les instal·lacions i amb una aportació econòmica que ens permet continuar, perquè amb les quotes dels socis no en faríem prou, i menys ara que amb la pandèmia no es poden organitzar esdeveniments per a recaptar diners. I la Diputació de Girona també ens ajuda, la qual cosa és d’agrair».

Josep Roca també lloa «la feina de l’Adepaf i la junta que presideix Oriol Rabert. Ells fan la feina d’exercir la capitalitat des de Figueres com a entitat de referència. Que ens ajudem entre clubs veïns de diferents mides és bo per a tots, encara que a la pista cadascú lluiti pels seus colors. Sempre dic, fent un símil municipal, que entre l’Adepaf, l’Albera Peralada i nosaltres és com si haguéssim mancomunat serveis sense perdre la nostra identitat local».