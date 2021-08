El figuerenc Guillem Pujeu, únic pilot espanyol del campionat, va aconseguir ahir a Spa, Bèlgica, la segona posició de la quarta jornada de la Lamborghini Super Trofeo Europe amb l’Oregon Team. Pujeu suma uns punts clau per a continuar lluitant pel campionat Pro Am.

“Acabem molt bé un cap de setmana que es presentava difícil, ja que a la sessió de classificació vaig aconseguir el vuitè temps de la general i el segon millor temps de la categoria Pro Am, però només vaig poder fer una volta per problemes mecànics. A la primera carrera anàvem segons de la categoria Pro Am, però un Safety Car ens va fer perdre l’avantatge que havíem aconseguit envers els rivals de la nostra categoria i això ens va allunyar del podi”, explica Guillem Pujeu qui compta amb el suport del Grup Bárymont i de Surne, Seguros & Pensiones.

“La carrera d’ahir es presentava difícil a causa de la pluja i requeria de moltes decisions estratègiques per part de l’equip, com si seguir o no amb slicks. Un molt bon treball per part de tot l’equip ens va portar a aconseguir la segona posició. Un resultat molt important per a la classificació general, ja que quasi tots els nostres rivals Pro Am van tenir problemes durant la carrera o van finalitzar per darrera nostra. Gràcies a aquest resultat ens anem a l’aturada d’estiu molt contents, ja que estem molt ben posicionats per a la lluita pel campionat Pro Am”, finalitza Pujeu.

La Lamborghini Super Trofeo Europe compta amb sis caps de setmana de dues carreres cadascun. La cinquena jornada se celebrarà del 3 al 5 de setembre a Nürburgring, Alemanya, i l'última del 28 al 29 d'octubre a Misano, Itàlia.