L'espanyola Ana Peleteiro s'ha penjat la medalla de bronze en la final de triple salt dels Jocs Olímpics de Tòquio, oferint a Espanya la setena medalla en la cita japonesa, en una prova en la qual la veneçolana Yulimar Rojas s'ha emportat la medalla d'or amb rècord del món.

D'aquesta manera, la gallega, que va batre dues vegades durant la final el rècord d'Espanya, es converteix en la tercera dona espanyola que guanya una medalla en els Jocs Olímpics, després del bronze de María Vasco en 20 km marxa a Sydney 2000 i l'or de Ruth Beitia en salt d'alçada a Rio 2016.

La de Ribeira completa el podi d'una final en la qual Yulimar Rojas, plata a Rio 2016 i companya d'entrenament de Peleteiro a les ordres d'Iván Pedroso, ha estat imbatible amb un 15,67 amb el qual ha establert una nova plusmarca mundial, mentre que la portuguesa Patricia Mamona s'ha emportat la medalla de plata amb rècord del seu país.

Rojas, que en el seu últim salt ha aconseguit la glòria, ha començat fort amb un rècord olímpic, un 15,41 que s'ha convertit des del principi en la marca a batre. Mamona, que al març arrabassava el títol europeu a la gallega, ha posat el llistó encara més alt amb un salt de 14,91 que suposava la nova plusmarca portuguesa i que la situava segona.

Amb aquest panorama, Peleteiro ha afrontat el seu primer intent i ha saltat a 14,55 metres que l'han posicionat cinquena després de la primera ronda de salts. Ha millorat en el seu segon salt, batent el rècord d'Espanya amb una marca de 14,77 que la posava momentàniament tercera abans de fer un nul.

No obstant això, la jamaicana Shanieka Ricketts ha millorat el salt de la de Ribeira al quart intent (14,84), i Peleteiro s'ha enfrontat a les tres últimes oportunitats per provar d'aconseguir el podi. No l'ha aconseguit en el quart (14,63), però sí en el cinquè, on ha millorat fins a 14,87, nou rècord d'Espanya, i s'ha posat tercera una altra vegada.

Només Ricketts podia deixar-la sense pujar al tercer calaix, però el 14,76 li ha certificat el bronze. Per la seva banda, la campiona defensora, la colombiana Caterine Ibargüen, només ha pogut ser desena després de signar un 14,25 en el seu millor salt.