Aquest matí, s'han jugat les finals del torneig benèfic a les renovades pistes de pàdel de Figueres en favor de l'entitat de lleure El Dofí. Després de tota una setmana de competició, en què han participat 30 parelles, avui, des de dos quarts de deu del matí fins a dos quarts d'una del migdia, ha tingut lloc la fase final de la competició.

Just després de la finalització del torneig, s'ha fet entrega de premis als guanyadors i guanyadores dels equips masculins, Fernando Calderón i Dani Calderón, femenins, Marta Mas i Patricia Canovas, i mixtes, Mari Miranda i Dani Calderón.

A més dels beneficis pel centre de lleure El Dofí, resultants del servei de bar i el preu de les inscripcions, la ciutat de Figueres ha estrenat les pistes de pàdel situades a la zona del complex esportiu.

L'entitat ha aprofitat l'ocasió per compartir algunes fotografies a les seves xarxes socials, on ha afirmat que «l'any que ve hi tornarem».