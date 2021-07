L’equip absolut del Roses Platja acaba de disputar la segona fase de la Lliga Nacional de futbol en una intensa competició celebrada a Cadis. Els jugadors empordanesos han hagut de disputar nou partits en cinc dies. «No ha estat una competició fàcil, només hem tingut vuit jugadors de camp i dos porters disponibles, ja que en teníem dos de baixa per Covid i l’esforç ha estat molt gran, però hem tornat amb un balanç positiu, ja que la temporada vinent jugarem a la nova Primera Nacional», explica el president Dani Haro.

I és que, malgrat els entrebancs trobats en aquesta segona fase, el Roses Platja va brillar de forma excel·lent durant la primera part de la Lliga Nacional, que estava dividida en dos grups amb diferents representants de l’Estat espanyol i en els quals només hi havia dos conjunts catalans, el Cambrils i el Roses.

Tot plegat no és cap casualitat. El Roses Platja és l’equip de referència a Catalunya i és l’únic que ha aconseguit, fins ara, guanyar els campionats en totes les categories: cadet, juvenil i sènior masculí i femení. Les seleccions s’abasteixen dels seus jugadors, com amb passat amb tres d’ells Sub-21 que van debutar a la Copa d’Europa o amb el capità Dani Haro, que l’ha disputada per cinquè any consecutiu. Ells quatre formen part de la plantilla on també hi ha Jordi Taulera, Aleix Curiel, Gerard Muñoz, Yerai González, Xavier Fages, Pavlo Bylo, Raül Blanco i Max Serra.

Dani Haro destaca que «som un club de casa, tots els jugadors són rosincs i la nostra filosofia passa per creure molt en la base. Ho hem fet des de l’octubre de 2010, quan vam fundar-lo». A curt termini, els seus objectius són clars: «vam decidir que aquesta temporada seria de transició, la vinent jugarem a la nova Primera perquè ens ho hem guanyat, però hem de començar a pensar en el relleu generacional. Tenim jugadors joves amb molt de talent i que demanen pas. De fet, ja hem jugat la Lliga Nacional amb cinc juvenils, un d’ells de primer any». De moment, aquest agost toca anar a jugar la Copa d’Espanya a Melilla.