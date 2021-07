L’any de l’eclosió del futbol femení a casa nostra, sobretot després de l’espectacular triplet del Barça, l’esport empordanès no s’ha volgut quedar al marge i ha aconseguit un títol destacat, com ha estat el Campionat de Catalunya de Futbol 7 Amateur, per part del CF Camallera.

L’equip que dirigeixen Xicu Ventalló i el seu ajudant Lluís Juncarol, amb Jordi Matas de delegat, va arribar a la darrera jornada de lliga amb 24 punts i s’ho jugava tot en el camp del segon classificat, el Montmeló, que en tenia 22. «Les noies no van fallar, vam guanyar 2-4 i el títol va ser de tot l’equip, una gran alegria per al nostre club», explica Xicu Ventalló, qui també és el president del Camallera i comparteix banqueta com a ajudant de Juncarol a l’equip masculí de Quarta Catalana.

L’alegria del conjunt groc va anar aparellada amb la del títol de millor golejadora obtingut per la seva davantera polonesa Bàrbara Pietrika, autora de 24 gols en els de partits disputats. «Ella, com totes les seves companyes, han ofert un gran rendiment malgrat que aquesta ha estat una temporada molt difícil a causa de la pandèmia i les restriccions. I per a inscriure-la vam tenir alguns problemes que, finalment, vam poder superar», apunta Ventalló.

El delegat de la Federació Catalana, Manolo Núñez, no pot amagar la seva satisfacció «pel doble motiu de veure un equip empordanès campió de lliga i que aquest sigui de noies, ja que ens ajuda a fer créixer el nostre esport». Camallera té equip de Futbol 7 perquè, tal com explica el seu president «costa trobar noies que vulguin jugar a futbol. Volem fer el salt a futbol onze i estem oberts a rebre les noies que vulguin provar-ho, només cal que es posin en contacte amb nosaltres trucant-nos al 607 806 769». Per celebrar el títol, el club va elaborar unes samarretes amb els noms de tota la plantilla i el cos tècnic, formada per Lati, Marta, Estel, Denise, Maria, Paula, Barbara, Mia, Laura, Meri, Laia, Patty, Queralt, Xicu, Lluís i Jordi.

Estel Ventalló, segona capitana –la primera, Queralt Frigola, es fora de viatge– considera que «la clau de l’èxit és que ens hem convertit en un grup d’amigues que gaudeix del futbol. Al principi ens va costar arrencar, però en el camp ho hem donat tot».