La parella de l'equip espanyol de rem formada per l'altempordanès de Lladó Manel Balastegui i el gallec de Noia Caetano Horta ha quedat fora de la final del doble scull lleuger en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 després de finalitzar cinquens aquest dimecres, 28 de juliol, a la semifinal, amb un temps de 6:15.49.

Horta-Balastegui, que necessitaven acabar al top 3 per ficar-se a la final, han estat cinquens en una sèrie que ha dominat Irlanda i en què Itàlia (6:05.33) i Bèlgica (6:07.70) també han aconseguit passar a la final del doble scull lleuger als JJOO.

D'aquesta forma, la dupla de l'equip espanyol lluitarà aquest dijous, 29 de juliol (1:50 hores, horari peninsular) en la final B de la disciplina per intentar aconseguir el diploma olímpic.

Al poble de Lladó, d'on és Manel Balastegui, s'havia convocat aquesta matinada els veïns i les veïnes al Teatre del Sindicat, per seguir en directe plegats les semifinals olímpiques, i animar des de la distància el remer local, però la trobada es va haver d'anul·lar quan es va saber que aquesta competició no seria televisada. Tot i així, des de Lladó es llancen proclames cap al seu esportista com "Ànims Manel" i "Lladó està amb tu".