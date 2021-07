Els EUA han vist com s’acabava la seva ratxa de 25 victòries i 17 anys invicta en terra olímpic. Si en la preparació van caure contra Nigèria i Austràlia i van suar tinta per doblegar Espanya, els campions el 2008, 2012 i 2016 han tornat a posar en evidència les seves debilitats i han caigut contra França (83-76), el seu botxí en l’últim Mundial.

Kevin Durant, l’únic amb experiència olímpica a més de Draymond Green, era l’únic que veia cistella d’inici amb facilitat, però s’ha carregat ràpidament amb quatre faltes. I sense el seu líder al camp l’atac nord-americà s’ha col·lapsat. Un triple de Nando de Colo ha situat França per davant al final del tercer quart (55-54). I un altre de l’exblaugrana i ara madridista Heurtel ha permès als ‘bleus’ posar-se en l’últim quart amb sis punts de renda.

Els dubtes començaven a assaltar els pupils d’un Gregg Popovich que ho veia cada vegada menys clar. Però aquí va emergir Jrue Hoilday. L’escorta dels Bucks, que va volar dimecres directe a Tòquio de la final en què va conquerir l’anell de l’NBA, ha sortit al rescat. Exercint de revulsiu, ha anotat 12 dels 13 punts dels EUA per donar-li aire al seu equip, però no ha pogut exorcitzar el fantasma dels quarts de l’últim Mundial. Un triple de Fournier ha tornat l’avantatge a França, que ha certificat des dels tirs lliures la gesta olímpica. S’haurà de veure com digereix ara el gran favorit al títol haver patit la primera derrota en uns jocs des d’Atenes-2004.