Espanya ha necessitat poques hores per sumar la seva primera medalla als Jocs Olímpics de Tòquio. La taekwondista Adriana Cerezo s’ha assegurat un metall al ficar-se a la final de la categoria de menys de 49 quilos derrotant la turca Rukiye Yildirim (39-19). En uns minuts la madrilenya lluitarà per l’or, però ja té assegurada almenys la plata. A la final espera la número 1 del món.

Cerezo, de només 17 anys, aquest any ja s’havia proclamat campiona d’Europa de la categoria a Sofia (Bulgària), i el seu debut olímpic no podia ser millor. En quarts de final havia donat una autèntica exhibició contra Wu Jingyu, una de les millors taekwondistes de la història. La xinesa, de 34 anys, és doble campiona olímpica, a Pequín-2008 i Londres-2012 (on va privar de l’or una altra espanyola, Brigitte Yagüe), i tot i que ja no està al seu millor nivell la pallissa que es va emportar de l’espanyola va ser antològica: un 33-2 al terme del segon assalt que va fer innecessari disputar el tercer.

Contra Yildirim en semifinals Cerezo ha repetit el guió de quarts: una sortida fulgurant i una recerca incessant del cap del seu rival, número 3 del món, que ha lluitat més que Wu Jingyu. El primer assalt s’ha saldat amb un 10-6 favorable a la d’Alcalá de Henares, i en el segon ha aconseguit enlairar-se una mica més (25-16), i en el tercer l’avantatge no ha fet sinó augmentar fins al 39-19 definitiu.