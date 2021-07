La jugadora del Tennis Taula Tramuntana de Figueres Gàlia Dvorak ha quedat eliminada aquest dissabte, dia 24 de juliol, en primera ronda als Jocs Olímpics de Tòquio en no poder vèncer Juan Liu (EUA) per 1-4 en sets. Els cinc sets han estat complicats per a la representant de l'equip espanyol: 9-11; 11-4; 5-11; 5-11 i 8-11.

Gàlia Dvorak va assolir el juny passat un nou títol de Campiona d'Espanya en categoria absoluta femenina de tennis de taula. La jugadora del Tramuntana de Figueres sumava d'aquesta manera el seu setè títol i aconseguia igualar dues llegendes d'aquest esport com són les catalanes Ana Godes i Pilar Lupón. El seu debut als Jocs Olímpics de Tòquio la converteixen en una esportista d'elit mereixedora de totes les felicitacions.

Classificar-se per a uns Jocs Olímpics és el somni de tot esportista. Fer-ho dos cops, és un privilegi que pocs poden assaborir. Tres cops és fruit del treball, l'esforç i la constància diària. Aconseguir-ho en quatre ocasions, és quelcom simplement extraordinari.

Pekin 2008. Londres 2012. Rio 2016. I Tokyo 2020. Quatre ciutats, quatre dates. En definitiva, quatre històries plenes de treball, entrenaments, viatges, partits... per assolir classificar-se. Gàlia Dvorak es va classificar per anar als Jocs Olímpics de Tòquio per rànking, és a dir, fruit d'aquest treball constant i d'una bona planificació durant els quatre anys previs.