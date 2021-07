La madrilenya Adriana Cerezo, primera medalla per a Espanya a Tòquio 2020 amb la seva plata en taekwondo -49 quilos, ha confessat que arribava als Jocs Olímpics amb la màxima ambició i «a per la medalla d'or», que gairebé es penja per uns segons.

«Venia a per la medalla d'or. Ahir vaig dir en una entrevista que no signava pel bronze i és veritat», ha dit en roda de premsa després de caure en la final amb la tailandesa Panipak Wongpattanakit (11-10).

Amb només 17 anys, Cerezo ha aconseguit una plata que ha pogut ser or, perquè a set segons del final del combat guanyava per 9-10. «Sempre hi ha una feina molt gran al darrere, tothom ve molt preparat. Jo m'he sentit molt a gust, he gaudit de la Vila, del campionat», ha apuntat.

«Llàstima que en els últims segons no s'ha pogut fer com ho teníem plantejat. Però estic molt contenta», ha afegit la madrilenya, després de ser a més la primera medalla d'Espanya en la cita olímpica de Tòquio.

Cerezo ha confiat que serà la primera de moltes per a la delegació espanyola. «No se m'ha fet complicada l'espera perquè quan estàs competint estàs en tensió. He gaudit del procés del dia i no em puc queixar. Estic molt contenta per obrir la llauna i esperem que vinguin moltes medalles més», ha conclòs.