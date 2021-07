Dos professionals del Laboratori Antidopatge de Catalunya, Sergi Coll, especialista en la detecció d’esteroides anabolitzants, i Lídia Requena, de l’especialitat en la detecció d’hormones i de transfusions sanguínies, s'han desplaçat a Tòquio per integrar-se professionalment del 23 de juliol al 10 d’agost en el laboratori oficial dels Jocs Olímpics i Paralímpics.

Aquest laboratori japonès analitzarà 5.000 mostres durant els Jocs Olímpics i 1.500 més durant els Jocs Paralímpics. Aquest alt volum de mostres fa necessari disposar de molt equipament analític i d’un gran nombre de professionals especialitzats organitzats en torns de treball per cobrir les 24 h del dia. A més, aquestes dependències mèdiques olímpiques tindran implementades les metodologies antidopatge més capdavanteres, entre les quals hi ha la detecció del dopatge genètic i la detecció de substàncies dopants en mostres de sang seca.

Malgrat totes restriccions a causa de la Covid-19, la directora del Laboratori Antidopatge de Catalunya, Rosa Ventura, es mostra optimista i assegura que “participar en els controls d’uns JJOO té un interès molt especial per als professionals que ens dediquem al control antidopatge perquè s’hi reuneixen els millors del món. A més, amb volums tan importants de mostres, és una oportunitat única d’aprenentatge de les metodologies antidopatge més actuals”.

El Laboratori Antidopatge de Catalunya, anteriorment conegut com el Laboratori Antidopatge de Barcelona i acreditat com a laboratori antidopatge des de l’any 1985, va signar el 2017 un conveni de col·laboració amb el Consell Català de l’Esport, del qual rep una subvenció, i l’Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM). És un dels 30 laboratoris reconeguts al món per l'Agència Mundial Antidopatge (AMA), va obtenir la ISO17025 fa 21 anys i el seu personal ha col·laborat en tots els Jocs Olímpics des del 1985.

L’acreditació ISO17025, una norma de qualitat reconeguda internacionalment per garantir la competència tècnica dels laboratoris d’assaig que emeten resultats correctes i en què es pot confiar, va ser un requisit indispensable per mantenir l’acreditació antidopatge a partir de l’any 2001. Cada any, l’entitat ha d’ampliar l’acreditació per incorporar-hi els procediments per poder detectar els nous compostos inclosos en la Llista Prohibida, que l’AMA actualitza de forma anual, la darrera, el mes de gener passat.

El principal objectiu del Laboratori Antidopatge de Catalunya és oferir serveis fiables i d’alta qualitat per al control antidopatge a l’esport. El Laboratori analitza mostres recollides en competicions (anàlisi en competició) o durant els períodes d’entrenament (anàlisi fora de competició) a petició de les organitzacions esportives nacionals, estrangeres i internacionals.

Aquest organisme sanitari té experiència en la realització de controls antidopatge en importants esdeveniments esportius, entre els quals destaquen els XI Juegos Pan-americanos, L’Havana (Cuba) 1991 (laboratori satèl·lit a L’Havana); XXV Jocs Olímpics, Barcelona 1992 i IX Jocs Paralímpics, Barcelona 1992; XII Juegos Pan-americanos, Mar del Plata (Argentina) 1995 (laboratori satèl·lit a Buenos Aires); XIII Asian Games, Bangkok (Tailandia) 1998; 10th FINA World Championships, Barcelona 2003; 11th Pan Arab Games, El Caire (Egipte) 2007; 20th European Athletics Championships, Barcelona 2010; XVI Juegos Pan-americanos, Guadalajara (Mèxic) 2011 (laboratori satèl·lit a Mèxic DF); 14th World Junior Championships in Athletics, Barcelona 2012; 11th FINA World Swimming Championships (25m), Istanbul (Turquia) 2012; 15th FINA World Championships, Barcelona 2013, i XVIII Jocs Mediterranis, Tarragona 2018.

A més de les anàlisis antidopatge, el laboratori també aplica el seu arsenal analític a mostres clíniques amb finalitats diagnòstiques i a projectes de recerca del propi laboratori o en col·laboració amb altres grups de recerca.