La UE Figueres ha fitxat el porter Jaime González, procedent del filial del Girona FC. El jugador barceloní, de 23 anys (22/3/1998), ha competit a Tercera Divisió les dues últimes temporades i es converteix en el 10è fitxatge de l’estiu. Jaime va disputar el play-off d’ascens a Segona RFEF el curs passat amb el Girona B i un any abans havia defensat la porteria del Santfeliuenc i de la selecció catalana amateur. També ha jugat al Viladecans, Montcada i Gornal i a la base de l’Espanyol, Cornellà i Damm.

Jaime (1.85 m) arriba al Figueres per “aportar il·lusió, motivació i joventut, combinada amb experiència a la categoria. M’he decidit per la Unió per la gran història del club i per voler ajudar en aquest projecte, crec que les aspiracions de l’equip han de ser màximes”. Després d’un any on va ser titular indiscutible amb el Santfeliuenc, en el seu debut a Tercera amb 21 anys, el Girona B el va fitxar l’estiu passat, on va disputar dos partits: “Ha estat un any difícil perquè no he tingut els minuts que crec que he merescut, però m’ha servit per treballar el cap, per no deixar mai de treballar i per millorar”. Ara, Jaime afronta el repte de liderar el Figueres des de sota els pals, després que Andrés Díez hagi demanat sortir voluntàriament del club per motius personals i laborals tot i que tenia un any més de contracte.

Amb Jaime González, el Figueres també té confirmats els fitxatges de Joel Arimany (Deportivo Aragón), Carlos García (Santfeliuenc), Suaibo Sanneh (Granollers), Adri Expósito (Lloret), Nil Congost (Banyoles), Albert Orriols ‘Urri’ i Jose Alberto Germán (Vic), Pere Espuña (Palamós), Adrià Ramírez (Espanyol juvenil), els ascensos d’Alejandro Montoro i d’Iván Pérez (Figueres juvenil) i les renovacions de Dani Gómez, Jorge Torres, Enric Maureta, Pol Tarrenchs, Marc Bech, Pol Bastidas i d’un Pepu Soler que anirà cedit un any al Banyoles per motius laborals. Els germans Gabri i Ivan Vidal, Pol Gómez, Marc Medina, Víctor Valverde, Carles Coto, Uri Ayala, Marc Granero, Ousman Touray, Gallo i Andrés Díez són les baixes confirmades pels de Moisés Hurtado i Albert Moñino, que iniciaran la pretemporada el dilluns 26 de juliol.