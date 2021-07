La tradició, el record per les víctimes de la Covid-19, els drons i la música d''Imagine' de John Lennon han il·luminat la inauguració dels Jocs de la XXXII Olimpíada de Tòquio 2020, que es disputen des d'aquest divendres i fins al 8 d'agost i celebrada a l'Estadi Olímpic de Tòquio en una cerimònia amb només 1.000 convidats.

"Hui és un dia d'esperança. És molt diferent al que havíem imaginat, però valorem aquest moment perquè estem ací. Aquest és el poder unificador de l'esport. Podem estar ací gràcies al poble japonés i als herois anònims que contribueixen a contindre la pandèmia", ha manifestat el president del Comité Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach.

La presidenta del Comité Organitzador de Tòquio 2020, Hashimoto Seiko, ha agraït també el "dur treball" perquè se celebren els Jocs després que el moviment olímpic afrontara un dels desafiaments"més grans". "Les esperances han estat unides per moltes mans del món sencer. Els atletes sempre heu cregut en vosaltres mateixos, i ara és el moment de mostrar el poder de l'esport. Farem tot el possible perquè els Jocs siguen una font d'orgull per a les generacions esdevenidores", ha apuntat.

En un desplegament que va combinar el respecte per la tradició, el color dels focs artificials i el lideratge tecnològic del Japó, l'entrada de la bandera del país amfitrió davant un temple ha succeït a una representació d'atletes que s'entrenaven en una cinta de córrer o una bicicleta indoor simulant els problemes que han tingut els esportistes dels 205 comités olímpics per a preparar els 'Jocs de l'esperança' degut a la pandèmia.

La cantant Misia, amb un vestit amb els colors olímpics, ha omplert amb la seua interpretació de l'himne nacional nipó el silenci d'una gradería per a 68.000 espectadors, i ocupat només per eixe miler de convidats, encapçalats per l'emperador Naruhito i el president del COI, Thomas Bach.

Les cèrcols olímpiques fabricats amb la fusta dels arbres que van germinar amb les llavors sembrades a Tòquio 1964, que simbolitzen el llegat i la sostenibilitat que pregona el moviment olímpic, han ocupat l''escenari' de l'estadi previ a la desfilada d'una representació dels 11.274 esportistes que disputaran els Jocs.

Com és tradicional, Grècia, 'bressol' dels Jocs, ha estat el primer país a desfilar i els han seguit l'Equip Olímpic de Refugiats, la delegació argentina i el Comité Olímpic Rus, amb la seua nombrosa representació sense bandera pel 'dopatge d'Estat'.

Espanya ho ha fet en el lloc 88, amb els somrients abanderats de forma conjunta, Mireia Belmonte i Saúl Craviotto, que han liderar les esperances dels 322 olímpics nacionals, entre ells Beatriz Ferrer Salat, que disputa els Jocs per cinquena vegada.

La jugadora de bàsquet Sue Bird, amb quatre ors olímpics, i el beisbolista Eddy Alvarez, van portar l'ensenya dels Estats Units, el país a batre en el medaller de Tòquio 2020 després de liderar el de Rio de Janeiro 2016 amb 121 metalls, 46 d'elles d'or, per davant del Regne Unit (67, 27 d'or) i la Xina (70, 26 d'or).