El Futbol Club l'Escala ha anunciat, aquest dijous, la mort del seu expresident Josep Castells i Ribot, a l'edat de 89 anys. Nascut al Vallès Occidental el 1932, feia molts anys que residia a localitat costanera. Durant la seva jubilació va exercir de corresponsal esportiu i col·laboradors de diversos mitjans de comunicació, entre ells el Setmanari de l'Alt EMPORDÀ i Ràdio l'Escala.

El periodista Lluís Ribera recorda com, cada setmana, després de la jornada competició "era un clàssic arribar el dilluns a la redacció, a les vuit del matí i trobar, quan encara escrivia cròniques en paper, un full a sota la porta amb què havia fet el primer equip del FC L'Escala. Escrites a mà. Després, quan més li costava venir fins a Figueres, les cròniques en paper es traslladaven al telèfon. Una rucada puntual a les vuit del matí. Si per aquelles coses arribaves un quart d'hora tard i no l'havies pogut agafar, hi tornava i et deia: 'Que t'has adormit?'".

El FC l'Escala ha fet públic un comunicat a les xarxes socials lamentant la seva desaparició.