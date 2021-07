La Unió Esportiva Figueres afegirà més pólvora en atac amb el fitxatge de Joel Arimany, davanter procedent del Deportivo Aragón i amb àmplia experiència a Segona Divisió B. El jugador de Quart, de 23 anys (28/5/1998), va jugar la temporada passada al filial del Reial Saragossa, de Tercera, i recentment havia trepitjat la categoria de bronze amb les samarretes de la UE Olot, Atlético Malagueño -filial del Màlaga CF- i CF Peralada-Girona B. Fins i tot, el corpulent davanter (els seus 1’90 m el fan un perill en el joc aeri) ha debutat a Segona Divisió A, amb el Girona FC i sota les ordres de Pablo Machín, el 2015 i quan tenia 17 anys.

Arimany es va formar al planter del Girona, principalment, i del Màlaga, amb qui va tancar l’etapa de formació a Divisió d’Honor juvenil, on va marcar 25 gols -i 2 més en 4 partits a la UEFA Youth League (Champions juvenil). Els millors registres del davanter gironí com a amateur són els 7 gols que va anotar amb els peraladencs a Segona B (2017-18) i amb l’exentrenador figuerenc Narcís Pelach “Chicho” a la banqueta.

Arimany explica que “el Figueres és un club històric que m’ha donat molta confiança per venir. Puc aportar treball, esforç, sacrifici i experiència en categoria superior, ja que tot i que només tinc 23 anys he jugat uns 60 partits a Segona B. Soc un davanter centre que puc caure a banda, però que principalment m’agrada estar a l’àrea per acabar les jugades”.

El 8è fitxatge del Figueres va reaparèixer el curs passat després d’una lesió al genoll, de la qual ja no té molèsties: “Estic totalment recuperat, ja fa un any de l’operació, vaig tornar abans de vuit mesos i vaig jugar els últims partits de lliga. No tinc cap molèstia, l’operació i la recuperació van ser perfectes”.

Amb Joel Arimany, el Figueres també té confirmats els fitxatges de Carlos García (Santfeliuenc), Suaibo Sanneh (Granollers), Adri Expósito (Lloret), Nil Congost (Banyoles), Albert Orriols ‘Urri’ (Vic), Pere Espuña (Palamós), Adrià Ramírez (Espanyol juvenil), els ascensos d’Alejandro Montoro i d’Iván Pérez (Figueres juvenil) i les renovacions de Dani Gómez, Jorge Torres, Enric Maureta, Pol Tarrenchs, Marc Bech, Pol Bastidas i d’un Pepu Soler que anirà cedit un any al Banyoles per motius laborals. Els germans Gabri i Ivan Vidal, Pol Gómez, Marc Medina, Víctor Valverde, Carles Coto, Uri Ayala, Marc Granero, Ousman Touray i Gallo són, de moment, les baixes confirmades pels de Moisés Hurtado i Albert Moñino, que iniciaran la pretemporada el dilluns 26 de juliol.