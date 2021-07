El Club Bàsquet Adepaf de Figueres farà un salt endavant inesperat la temporada vinent, ja que l’entitat acaba d’adquirir la plaça de Primera Catalana que fins ara pertanyia al Sant Quirze. L’entitat figuerenca fa temps que perseguia portar el seu equip absolut a una categoria com aquesta, però la crisi sanitària derivada de la Covid-19 i les complicacions que ha generat a totes les competicions esportives, de les quals el bàsquet n’ha estat un dels esports més afectats pel fet de jugar en pavellons coberts i tancats, ha accelerat el procés.

«Se’ns va plantejar la possibilitat de comprar aquesta plaça i, després d’estudiar-ho bé amb els companys de la junta, vam decidir que era un pas endavant que havíem de fer, ja que no hi ha hagut ascensos amb la pandèmia», explica Oriol Rabert, president de l’entitat.

L’Adepaf ha acabat la competició d’enguany de Tercera Catalana empatat en el segon lloc amb l’equip de la Vall d’en Bas. «Hem fet una bona temporada, malgrat tot, l’equip s’ha esforçat molt i els resultats s’han vist a la pista».

Per a la pròxima temporada, el club haurà de fer retocs a la plantilla per afrontar una categoria molt més complicada i competitiva que l’actual «però no ens tornarem bojos ni perdrem el cap, farem els fitxatges que estiguin al nostre abast i pujarem alguns jugadors de l’equip júnior interterritorial que han evolucionat molt i molt bé», afegeix Rabert.

El tècnic figuerenc Ramon Bech seguirà a la banqueta per a dirigir l’equip, però perdrà dos dels seus veterans més il·lustres, Xavi Jaén i Sergi Poch, els quals han anunciat la seva retirada un cop acabada la temporada regular.

El Castelló, a Tercera

L’Adepaf té la seva mirada en tornar a ser «un club potent i referent a l’elit del bàsquet gironí. Fa anys que treballem la base, molt especialment amb l’escoleta de la Ceba. Volem recuperar aquell equip de fa vint anys enrere, quan vam arribar a la lliga EBA i teníem una vinculació amb el Valvi d’aquella època», relata Rabert.

El treball amb la base també inclou una bona relació amb clubs i equips propers, com els de Peralada i Castelló. Precisament el Castelló ha estat el beneficiat del salt de l’Adepaf, ja que li ha cedit la plaça de Tercera Catalana.

«La nostra voluntat és ser a dalt de tot per tenir un mirall per als jugadors de base, que se sentin motivats per anar progressant sabent que, si ho fan poden arribar lluny», explica amb convenciment Oriol Rabert. I és que la cartera d’objectius i ambicions de l’Adepaf no s’atura amb l’accés a Primera. Rabert avança que aviat «el club farà un altre salt endavant important i que ens ha de permetre consolidar tots aquests passos que estem fent».