La Unió Esportiva Figueres ha fitxat Carlos García, defensa que prové del Santfeliuenc FC i que ha jugat les últimes sis temporades a Tercera Divisió. El jugador de Ripollet, de 24 anys (18/3/1997), és un central que també pot actuar de lateral dret i que la temporada passada va disputar un total de 25 partits amb els del Baix Llobregat.

Litos, com també se’l coneix, sempre ha jugat a Tercera Divisió des que va tancar l’etapa de futbol base. En els darrers anys també ha defensat els colors del Prat -amb qui va pujar a Segona Divisió B el 2019-, Sant Andreu, Castelldefels, Gavà i Sant Cristóbal. En futbol base, es va formar al Sant Andreu, Jàbac Terrassa -a Divisió d’Honor juvenil-, Damm, Horta i Ripollet, l’equip del seu poble.

Carlos García explica que “m'he decantat pel Figueres perquè és un club històric que ha estat sempre en bones categories i que s'ha caracteritzat bastant pel bon futbol. Crec que aquest any hi ha un projecte ambiciós amb gent jove i amb gana que pot donar molts bons resultats”. El defensa vallesà creu que “tot i tenir 24 anys puc aportar experiència, solidesa defensiva i sobretot ambició i ganes de fer alguna cosa bonica. Em defineixo com un jugador fort, ràpid, polivalent i amb caràcter”. Per al setè fitxatge de l’equip unionista, “l’equip ha d'aspirar a quedar el més amunt possible”.

Amb Carlos García, el Figueres també té confirmats els fitxatges de Suaibo Sanneh (Granollers), Adri Expósito (Lloret), Nil Congost (Banyoles), Albert Orriols ‘Urri’ (Vic), Pere Espuña (Palamós), Adrià Ramírez (Espanyol juvenil), els ascensos d’Alejandro Montoro i d’Iván Pérez (Figueres juvenil) i les renovacions de Dani Gómez, Jorge Torres, Enric Maureta, Pol Tarrenchs, Marc Bech i Pol Bastidas. Els germans Gabri i Ivan Vidal, Pol Gómez, Marc Medina, Víctor Valverde, Carles Coto, Uri Ayala, Marc Granero i Ousman Touray són, de moment, les baixes confirmades pels de Moisés Hurtado i Albert Moñino, que iniciaran la pretemporada el dilluns 26 de juliol.