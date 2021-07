El casal multiesportiu de Castelló d’Empúries torna a rodar a ple rendiment aquest estiu del 2021. Vuitanta nens i nenes gaudeixen de l’esport aprofitant els recursos que ofereix el municipi en l’àmbit de l’esport. La platja, la via verda, els esports nàutics i les instal·lacions esportives municipals formen el paisatge i marquen la programació d’aquesta edició on s’han exhaurit les places disponibles per aquest mes de juliol al municipi.

Els participants són nens i nenes d’entre primer de primària i segon de l’ESO, on compartiran activitats programades pels equips de monitors i monitores per gaudir de l’esport durant les vacances escolars. A més, s’han revisat les mesures Covid per tenir espais esportius amb totes les recomanacions que marca el Procicat i diferents documents que aconsellen la Direcció General de Joventut i la Secretaria General de l’Esport i que fixen criteris generals que s’apliquen a l’hora de desenvolupar totes les accions d’educació en el lleure i les activitats esportives.

«Hem incrementat les places, tot i que em sembla que hem fet una mica curt, ja que hi ha gent que s’ha quedat fora. Hem pogut ampliar cursos i estem contents. Al final, el casal multiesportiu, és una alternativa al tradicional de lleure i estem molt satisfets de com està funcionant», explica el regidor d’esports del municipi, David Garre. En total, el casal compta amb vuit grups diferents en funció de les edats, amb dos grups de minis, dos petits, dos mitjans i dos grans per poder gaudir de l’estiu a través de l’esport, en un ambient controlat i segur.