El Base Roses ha anunciat la seva nova estructura esportiva per replantejar el projecte de l’entitat que presideix Baldiri Ricart. I és que el club rosinc ha anunciat una nova etapa sota la direcció d’Enzo Galli, que exercirà de coordinador esportiu i que comptarà amb el suport de Napo Cayuela com a nou director esportiu. També l’arribada de Belén Pla com a nova coordinadora administrativa, a més de comptar, també, amb David Ricart com a nou preparador físic i el rosinc Àlex Campos com a entrenador dels joves porters del club, en una aposta pel creixement de futur.

De cara a la temporada vinent, el protagonisme principal del Base Roses vol enfocar-se en el futbol formatiu, concretament en l’etapa de futbol 7 (jugadors nascuts entre els anys 2010 i 2017). Per aquest motiu, el club ha decidit incorporar entrenadors experimentats en la formació dels joves jugadors com ara Toni Ferrer, Isma Chaabouchi, Jamal Belfkir, que torna al club.

Un intent per revifar la flama a la Vinyassa, marcant un nou rumb esportiu per consolidar el projecte a partir d’aquest estiu. I és que, aquest mes de juliol, el camp acull el campus de futbol del Base Roses, un casal esportiu focalitzat en el futbol que servirà, també com a primera pedra de la nova construcció esportiva del Base Roses.