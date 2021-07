La proposta esportiva d’estiu de Castelló d’Empúries intenta recuperar certa normalitat en aquest 2021. L’Empuriabrava Sport treu del calaix elements de la seva programació després d’un parèntesi obligat a causa de la pandèmia. En concret, els tornejos amateurs de vòlei, futbol i handbol platja, a més del bàsquet, tornen a programar-se entre el 12 de juliol i el 20 d’agost a la platja d’Empuriabrava.

«Hem recuperat més activitats, però no estem al cent per cent. No és el programa que teníem abans de la pandèmia, encara no és possible, però ho hem adaptat a la situació actual. Mantenim les activitats dirigides als matins més els tornejos i trobades amateurs de la tarda», explica David Garre, regidor d’esports de Castelló d’Empúries, sobre els canvis respecte a l’estiu del 2020. I és que, tot i recuperar les trobades, una de les propostes amb més èxit any rere any que aglutinaven un gran nombre de participants i curiosos, enguany s’ha apostat per no celebrar les del cap de setmana, evitant aglomeracions excessives. «Hem decidit no fer-les, tot i ser un espai obert. Si hi ha molts turistes o participants, és complicat fer-ho amb la situació actual i hem decidit restringir-ho», afegeix, tenint en compte que totes les activitats, tan dirigides com semicompetitives, necessiten inscripció prèvia per poder participar-hi, a més de seguir uns estrictes protocols de seguretat i higiene.

Tot i la incertesa d’aquests dies davant la situació epidemiològica canviant, la previsió és poder mantenir el programa adaptat, entre altres propostes complementàries. És el cas, per exemple, del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja Vichy Catalan, que ha confirmat un any més la seva tradicional aturada a la platja d’Empuriabrava, una competició que es va poder celebrar, fins i tot, l’estiu del 2020. «Si no passa res de nou, el Vichy està confirmat. Recordem que es va poder celebrar l’any passat i entenem que aquest any també serà viable tenint en compte tots els protocols que vam seguir i seguirem. És al setembre, així que amb menys turisme i més gent vacunada entenem que estarem millor, però el compromís hi és», afegeix Garre, amb la intenció d’anar normalitzant l’agenda esportiva amb el pas de les setmanes.