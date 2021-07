L'esportista empordanès Joel González, campió olímpic de taekwondo, ha convocat una recollida solidària de material sanitari i medicaments destinats a Cuba. La recepció dels productes es fa al gimnàs Tae-Sport del carrer Empordà de Vilafant. Joel González argumenta qe hi ha "una enorme crisi sanitària a l'illa. S'ha col·lapsat el sistema sanitari i la situació política és complexa. Les persones han sortit al carrer i s'ha disparat el nombre de contagis de Covid. Hem parlat amb el consolat i accepta qualsevol mena d'ajuda. És per això que vull estendre una idea d'amics per tal que tots puguem aportar una mica més". Joel impulsa aquesta iniciativa al costat de la seva parella, la dissenyadora gràfica cubana Camila Lores.

La recollida inclou "qualsevol medicament que ja no es faci servir, antibiòtics a mitges que us hagin sobrat, mascaretes... i així podrem enviar-ho cap allà". El gimnàs Tae-Sport, que regenta el seu pare, està situat al nucli de l'Arengada, a tocar la N-260, a prop del vial d'accés a l'estació de l'AVE de Figueres-Vilafant.