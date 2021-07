L’AE Roses continua d’enhorabona després dels èxits esportius en l’any del centenari del club. Tanmateix, els rosincs continuen treballant per fer créixer un projecte ja consolidat, ha anunciat la continuïtat de Nelson Hinojosa com a coordinador esportiu, i la incorporació de Miquel Rivas com a cap de metodologia, entrenador del Juvenil A i l’Aleví 2011.S