Les vacances no només són sinònim de descans sinó també de temps. Aquelles hores que ens falten durant pràcticament tot l'any per fer allò que de veritat ens agrada, llegir, pintar... i, per suposat, practicar esport. Alguns ja hi estan aconstumats, a fer exercici físic de forma regular, i ara poden augmentar el temps que hi dediquen. Altres, en canvi, decidiran començar a practicar algun esport aprofitant les vacances estivals.

Per a qualsevol d'ells, els especialistes de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte tenen alguns consells per evitar els accidents o molèsties pròpies quan ens disposem a posar el cos en marxa durant l'estiu.

Hi ha diversos aspectes a tenir en compte. Principalment, són les condicions ambientals del lloc on decidim practicar un esport:

Mentre practiquem esport, «el 55% de l'energia produïda per les reserves orgàniques es transforma en calor. Per això, per mantenir la temperatura corporal estàndard de 37º C, el cos humà necessita perdre calor, fonamentalment en evaporar la suor», explica el doctor Fernando Ávila España, metge especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Cal recordar que amb un 80% d'humitat i una temperatura de 32 º C, el cos no evapora aigua per la suor perquè el percentatge d'aigua a la pell i en l'aire circulant és el mateix, per tant, no hi ha pèrdua de calor.

Quan hi ha vent s'incrementa el flux d'aire sobre la pell, per tant, també s'augmenta la pèrdua de calor. Sol: incrementa la temperatura del cos, no només per les radiacions solars rebudes directament mentre practiquem esport, sinó també les reflectides per l'aigua i la sorra.

A més, cal tenir una cura especial amb la pell, a causa del risc de cremades i càncers de pell.

Un cop tenim clar com influeixen les condicions ambientals en el nostre cos és hora de tenir en compte altres aspectes de la pràctica esportiva.

Quina roba és la més apropiada?

La roba ha d'afavorir la pèrdua de calor corporal, així que com menys peces portem millor.

Peces fabricades amb fibres naturals.

Utilitza roba folgada perquè la suor pugui evaporar-se i no quedi absorbida per les peces.

Com més clars siguin els colors millor perquè reflectiran els raigs solars.

Protegir els ulls amb ulleres de sol.

Què i quina quantitat beure?

L'especialista en traumatologia ho té clar, «la millor beguda recuperadora és l'aigua».

Abans de començar a fer esport s'ha de beure uns 250 ml.

Durant la pràctica esportiva és essencial seguir bevent aigua. La quantitat? El doctor Ávila España recomana «250 ml cada 30 minuts, l'esportista no ha de tenir la sensació de set, ja que quan aquesta apareix l'atleta està deshidratat».

Una cop acabada la nostra sessió, és hora de recuperar tot el líquid que hem perdut per la suor.

Aquestes pautes d'hidratació van dirigides fonamentalment a prevenir els cops de calor.

En el cas que durant l'exercici sentim mal de cap, nàusees, marejos o taquicàrdies, cal parar immediatament i buscar un lloc amb ombra per descansar i estirar-se. A continuació, cal ingerir aigua a petits glops i en cas de no recuperar-nos correctament, és prioritari trucar o acudir a un centre sanitari.