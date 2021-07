Vilafant és el primer municipi de terres gironines en rebre un DEA de la campanya ‘Tots Som Batec’ de la Federació Catalana de Futbol. Aquest programa de cardioprotecció s’emmarca dins del marc general Tots som un equip, de promoció i impuls del futbol i futbol sala amateur català. La campanya incideix, entre d’altres eixos, en el foment de la pràctica esportiva segura i saludable. D’aquesta manera, el camp municipal de futbol de Vilafant queda cardioprotegit, amb un desfibril·lador que permetrà actuar de manera immediata en cas de defalliment provocat per aturada cardíaca. «Des de l’Ajuntament estem al costat d’aquesta iniciativa, que fa temps que treballa la Federació Catalana de Futbol. Gràcies aquest desfibril·lador, no només podrem protegir els esportistes, sinó també a tot el conjunt de la població. Agraïm a la Federació aquest projecte que permetrà salvar vides» destaca la primera tinent d’alcaldia de Vilafant, Montse De La Llave.

L’entrega d’aquest DEA porta associada una formació pel personal del Vilafant Futbol Club que els donarà eines per saber com actuar en cas que s’hagi d’utilitzar aquest desfibril·lador. El projecte ‘Tots Som Batec’ «busca protegir tant els jugadors del Vilafant Futbol Club com els de l’equip rival i el públic assistent al camp municipal d’esports de Vilafant. El nostre objectiu com a Federació Catalana de Futbol és que tots els camps de futbol del nostre territori estiguin cardioprotegits. L’entrega d’aquest DEA a Vilafant és un primer pas per aconseguir-ho», ha explicat el President de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, durant l’entrega d’aquest desfibril·lador a Vilafant. El Vilafant Futbol Club s’ha mostrat «molt orgullós de ser el primer camp de la demarcació gironina en rebre aquesta eina» remarca el president del club vilafantenc, Santi Masó.