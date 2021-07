El CTT CER l’Escala ha aconseguit un bon grapat d’alegries en aquest mes de juny. I és que, després d’assolir la permanència del primer equip a la Superdivisió fa unes setmanes, el conjunt juvenil s’ha proclamat campió d’Espanya la setmana passada, a més de tres podis individuals en el campionat d’Espanya individual i l’estatal. Una segona estada a Antequera de gairebé deu dies on els palistes escalencs han aconseguit posar un final daurat a una temporada marcada per la pandèmia. Íker González, Norbert Tauler i David Portell van formar l’equip amb el qual els altempordanesos van ocupar el calaix més alt del podi al campionat d’Espanya per equips en categoria juvenil. Tanmateix, González va acabar en tercera posició en individuals i segon en el campionat estatal que s’havia de celebrar a Valladolid, on Tauler va acabar coronant-se campió.

«Ha estat una competició molt dura, hem estat molts dies a Antequera, però ha valgut la pena. Hem pogut ser campions d’Espanya per equips i hem sumat fer tres podis més», explica David González, delegat del primer equip, entrenador, entre altres funcions. I és que, després de l’èxit del format bombolla d‘Antequera, la Real Federació Espanyola de Tennis Taula va decidir reubicar la tradicional competició estatal de Valladolid a la seu única. En paral·lel, Sergi Grau també va competir en sub23, on un mal encreuament amb un dels equips més potents del quadre, el San Sebastian de los Reyes, va frustrar les aspiracions dels escalencs en els vuitens de final.

Els èxits del CER l’Escala a Antequera van més enllà de la part esportiva, ja que permeten fer un pas endavant en la seva voluntat d’incorporar i donar protagonisme als palistes escalencs en el primer equip de Super Divisió Maculina. Les intencions del club impliquen consolidar els dos joves talents de la casa, juntament amb un jugador internacional. «L’objectiu de la temporada que ve torna a ser mantenir la categoria, però hem decidit que l’Íker i en Norbert tinguin més protagonisme. Fins ara, jugaven combinant-se una plaça i, ara, creiem que ja toca que tinguin més responsabilitat i juguin més sovint», explica González. «La idea és trobar un jugador estranger de molt bon nivell i complementar-ho amb ells dos. Hi hauria aquest canvi en l’equip, és la idea que tenim després d’uns quants anys de projecció de González i Tauler», afegeix.

Una permanència patida

Fa unes setmanes, el primer equip del CER l’Escala va assolir la permanència a la màxima categoria estatal. Per aconseguir-ho, va tocar imposar-se en la fase de permanència a Antequera, a un sol partit, on els altempordanesos van saber endur-se el gat a l’aigua després d’imposar-se a l’Híspalis de Sevilla (4-1). Així, els escalencs s’asseguren competir per vint-i-sisena vegada a la màxima categoria espanyola des de la seva fundació, un camí que no ha estat de flors i violes.

«Vam guanyar amb una victòria clara i la temporada que ve tornarem a ser a la màxima categoria estatal. Creiem que la lliga no serà tan forta com aquest any, perquè ja s’ha plantejat una lliga regular. Ha estat molt complicat, amb temps que hem tingut les instal·lacions tancades, no hem pogut entrenar amb regularitat, sense competició. No ha estat fàcil. Creiem que al setembre podrem començar la temporada amb normalitat», explica González, posant especial èmfasi en l’ajuda del CER i l’Ajuntament de l’Escala.

Tot i les dificultats, la pandèmia i la seva realitat, un club d’un municipi amb poc més de deu mil habitants, el CTT CER l’Escala seguirà a la Superdivisió, amb gent de la casa i la il·lusió per seguir guanyant.