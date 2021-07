El complex TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa ha reactivat les estades de pretemporada dels equips de futbol amb l’arribada de dos clubs francesos. Per un costat, el Tolosa FC, que va estar a punt de pujar a la primera divisió, es prepara a les instal·lacions empordaneses des del 27 de juny fins al 3 de juliol, mentre que el Montpeller HSC, establert a la màxima categoria (Ligue 1), agafarà el relleu del 17 al 23 de juliol. TorreMirona, que va reobrir per complet totes les seves instal·lacions el març, havia acollit per últim cop un equip el setembre de l’any passat, el FC Barcelona B.

Yassine Bouallala, gerent del TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, explica que «és una molt bona notícia que equips com el Tolosa o el Montpeller vulguin venir a fer l’estada aquí. També perquè suposa el restabliment de la confiança en el sector turístic i esportiu, i per tant un símbol que cada cop estem més a prop de revertir la situació viscuda els darrers mesos. En el nostre cas, de forma encara més clara per la nostra exposició als mercats internacionals, sobretot el francès». Les restriccions en la circulació havien impedit que alguns equips es preparessin a Navata els darrers mesos.

«Confiem que durant la resta de l’estiu també s’hi preparin altres conjunts, sembla que a poc a poc anem tornant a una certa normalitat», afegeix Bouallala.