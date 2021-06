El FC l’Escala va fer oficial la continuïtat del tècnic Sergi Luis, Sepu, i el seu cos tècnic per a la pròxima temporada. Així doncs, l’entrenador de l’Escala sumarà la seva quarta temporada al Nou Miramar, després d’un curs on l’equip va aconseguir, fins i tot, situar-se com a líder de la categoria a Primera Catalana.