El president del Club Tennis Figueres, Baldiri Guitart Batllori (Vilademuls, 6 d’agost del 1958) es troba en el segon any de la seva segona legislatura. En el seu vuitè any al capdavant de l'entitat, Guitart i la seva junta directiva han aconseguit un creixement important, sobretot els últims anys. El Club Tennis Figueres ha crescut en volum i busca establitzar-se en l'àmbit social per consolidar la seva identitat i el sentiment de pertinença.

Una llàstima no poder gaudir de la final, no?

Sí. Era la cirera del pastís, però hem pogut solucionar-ho amb un festival per als jugadors i jugadores de l’escola per tal de compensar-ho.

Tot i això, s’ha pogut viure una setmana de tennis al club amb un nivell molt correcte.

Hem quedat sorpresos pel nivell que hem tingut. Sergio Blánquez i l’organització han treballat moltíssim. Hem pogut comptar amb gent i el nivell ha estat superior al que ens esperàvem.

La idea és recuperar el prestigi del torneig amb el pas dels anys?

Volem ser molt humils i no podem fer plantejaments tan complicats. La nostra idea és poder treballar dia rere dia i seguir creixem.

Va en paral·lel al creixement del club?

El pàdel ha sumat molta gent al club, però l’escola de tennis ha passat de cinquanta a cent-seixanta jugadors i jugadores. El creixement és bo, també en qualitat. Els ideals del club busquen fomentar la pràctica d’aquest esport i seguim apostant-hi.

Què volen aconseguir en aquesta legislatura?

Volem que membres es facin més seu el club. Després d’uns temps complicats, volem aconseguir més implicació i caliu per part dels socis. Que se sentin seu el club, sobretot per poder-li donar continuïtat. Nosaltres no podem ser-hi sempre i ens hem d’anar preparant per als pròxims anys.

I més enllà d’això?

De moment, estem molts satisfets amb el dia a dia. Seguim endavant i hi ha un molt bon equip professional en tots els àmbits. Els volem deixar treballar tranquils i tot està en marxa. Durant uns anys es va perdre el fil de moltes coses, és molta feina complicada, però em sembla que ho aconseguirem. Volem recuperar el prestigi d’aquest club.