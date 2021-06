El futbol li ha regalat una alegria molt grata a l’AE Roses. Després que la temporada passada la pandèmia frenés una de les millors dinàmiques de joc i resultats que hi havia a Tercera Catalana, els homes de Ramon Pérez s’han proclamat campions del grup 16, assolint l’ascens a Segona Catalana, on competiran el pròxim curs 2021-22. Un èxit esportiu que s’ha aconseguit sense perdre ni un sol partit aquesta temporada, amb només dos empats pel camí, per guanyar la partida a l’Atlètic Bisbalenc d’Albert Albert, que ha aguantat la lluita fins al final.

Els rosincs van resoldre l’últim duel de la temporada a Vilamalla on depenien d’ells mateixos, però amb un goal-average favorable que obligava el Bisbalenc a marcar gairebé quinze gols aquesta jornada. En qualsevol cas, victòria per zero a cinc dels rosincs, que van dominar des del primer instant. Alioune Gueye (16’) i (53’), Baduà (44’), Sulaiman (75’) i Batis (86’) van ser els realitzadors de l’última alegria de la temporada.

«Teníem l’objectiu clar de pujar de categoria. Ha estat una temporada complicada per les circumstàncies i les aturades. Vam seguir entrenat durant tot el curs i hem hagut de gestionar l’angoixa, però ho hem aconseguit. Hem acabat molt bé la temporada, però aquest mes ha estat complicat, perquè teníem sis baixes del primer equip i hem hagut de comptar amb set fitxes del juvenil», explica el tècnic Ramon Pérez, que ha aconseguit l’ascens en la seva tercera temporada a la banqueta del primer equip rosinc. Un èxit que ja es va començar a gestar la temporada passada, amb una dinàmica competitiva que només la pandèmia va frenar. «Crec que hauríem tingut opcions, anàvem molt bé. Roses té un equip on mereix i coincideix amb el centenari del club, que ho fa encara més atractiu», afegeix. I és que, després de l’èxit, Pérez ha pogut confirmar que seguirà al capdavant del projecte esportiu del primer equip. «En principi, la intenció és continuar i fer un equip per competir, jugar bé, salvar la categoria i amb gent de Roses», comenta.

Així, el club aconsegueix repetir la gesta de pujar a Segona Catalana, i és que l’any 2016, sota les ordres de Gabri Maragall, els rosincs van aconseguir també pujar a Segona Catalana. Un ascens memorable al Mas Oliva que passa en segon pla aquest any, el del centenari del club, on els èxits esportius han acompanyat l’equip sobre la gespa des del primer moment de la temporada de la pandèmia.

«Ha estat un regal, aconseguir l’ascens l’any del centenari del nostre club. A més de la manera que ho hem fet, de manera indiscutible, amb resultats contundents. Molts jugadors són de Roses i hem pogut aguantar el ritme d’entrenaments en temps de confinaments municipals. Apostem per la gent del nostre municipi», explica Sergio López, president de l’AE Roses. «Comptem amb en Ramon Pérez per a moltes temporades. Volem un projecte amb una línia de continuïtat, jugadors de Roses. Ens hem de reforçar, però volem consolidar-nos a la categoria i seguir apostant per la gent de casa nostra», afegeix.

Un dels noms clau del curs és Alioune Gueye, el màxim realitzador de l’equip que ha sumat trenta-un gols aquesta temporada, gairebé la meitat dels que ha fet l’equip en quinze partits que ha disputat el jugador dels disset de la temporada. Un jugador que, a més, s’ha convertit en el màxim golejador de tots els grups de Tercera Catalana, clau en l’ascens i l’encert dels rosincs.

El llibre del centenari

Aquest divendres 2 de juliol, al teatre municipal de Roses, la periodista Xènia Berta i l’historiador Pol Meseguer presenten el llibre del centenari de l’AE Roses, un repàs per la història del club del Mas Oliva que podrà incloure una nova pàgina de glòria des d’aquesta setmana.