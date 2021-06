Final agredolç del 35è Open de Fires del Club Tennis Figueres, una competició que es va celebrar la setmana passada, en què el francès Maxime Mora es va coronar campió sense jugar la final. I és que el seu contrincant, Eduard Esteve, no va poder disputar l’últim partit del diumenge per indisposició d’última hora. Una final entre dos jugadors del rànquing ATP que es va haver de substituir per un clínic del guanyador amb els jugadors i jugadores de l’escola de tennis.

Maxime Mora, jugador 985 del rànquing ATP mundial, es va endur el torneig després d’arribar a la final, i és que, a última hora del dissabte, el jugador Eduard Esteve, rànquing 423 ATP, va notificar a l’organització que no estava en disposició de disputar el partit el diumenge a dos quarts d’onze del matí a Santa Llogaia d’Àlguema. Tot i el contratemps, el club va organitzar a contrarellotge una exhibició del jugador francès amb els nens i nenes de l’escola del Club Tennis Figueres per poder completar una setmana d’esport i competició. Les valoracions han estat «molt positives», segons l’organització, ja que es van «superar les expectatives» respecte al plantejament inicial, un primer pas per al creixement d’aquesta proposta esportiva els pròxims anys.

«Ha estat una setmana fantàstica amb molt bons jugadors i nivell. Tothom ha acabat encantat amb les instal·lacions i el tracte, que era una de les parts importants per poder mirar més enllà d’aquesta edició», explica Sergio Blánquez, organitzador del torneig. «Llàstima que no s’ha pogut culminar amb la gran final, un partit que volíem veure entre dos jugadors ATP professionals. Volem agrair també a Maxime Mora el fet de venir a fer un clínic amb els nens i nenes de l’escola. Ens ha ajudat a salvar aquest diumenge», afegeix.

Tanmateix, l’altre cap de cartell del torneig, el català Jordi Samper, va caure en primera ronda del quadre final per lesió, un contratemps que va representar la pèrdua del partit després de tres sets, en què Samper no va poder acabar sobre la terra batuda de Santa Llogaia d’Àlguema.

Diumenge es va poder celebrar una jornada festiva i familiar amb una exhibició amb els més petits. «Hem aprofitat per fer sentir valorats els de l’escola. Han pogut estar cara a cara amb un jugador de referència que ha competit a les pistes del seu club i ho han pogut gaudir. Ha estat una oportunitat per a ells, ja que han pogut viure-ho de manera diferent i els hi hem donat la importància que tenen», afegeix Blánquez.

Mirant al futur, l’entitat espera que aquesta edició serveixi com a primera pedra per recuperar el prestigi de l’Open amb els anys. «Hem aconseguit un nivell espectacular, esperàvem alguna inscripció més. D’ara endavant buscarem créixer en aquest sentit i si aconseguim mantenir el nivell, fins i tot millorar-lo. És la primera pedra i l’hem d’intentar construir amb constància any rere any», afegeix amb la vista posada a l’edició del 2022.

Una dotació atractiva

L’edició d’enguany ha comptat amb l’aposta ferma de diferents patrocinadors i col·laboradors per intentar aconseguir una dotació de premis interessant. I és que el canvi de nomenclatura de la competició amb el patrocinador principal, Autopodium Audi, ha representat un suport ferm en el plantejament dels premis. El guanyador del torneig va endur-se mil euros; el finalista, cinc-cents; els semifinalistes, dos-cents cinquanta, i els jugadors que van caure a quarts de final van sumar cent vint-i-cinc euros, una dotació de premis que podria augmentar per a l’edició del 2022.