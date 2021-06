La Unió Esportiva Figueres ha començat a moure el mercat. Després d’anunciar la renovació de Moisés Hurtado com a tècnic i les baixes dels germans Vidal, el club ha començat la desfilada d’incorporacions a Vilatenim per al pròxim curs. El davanter Adrià Expósito i el migcampista Adrià Ramírez són les cares noves que ha anunciat el club, de moment, per a la temporada 2021-22.

Procedent del CF Lloret, el blanenc Adrià Expósito, de 24 anys, ha estat el màxim golejador de Primera Catalana aquesta temporada, en anotar un total de 21 gols en 17 partits malgrat no ser un 9 pur. El pitxitxi blanc-i-blau ha fet tota la seva carrera d’amateur al Lloret, a Primera Catalana, i en futbol base també va jugar al club lloretenc, al Girona i al Blanes. Aquesta ha estat la seva millor temporada pel que fa a registres golejadors, ja que com a màxim havia marcat 12 gols en una temporada.

D’altra banda, el Figueres ha tancat el fitxatge de l’esquerrà Adrià Ramírez, migcampista procedent del juvenil A del RCD Espanyol, club on ha estat durant les últimes cinc temporades. El ràpid jugador gironí, de 19 anys, pot actuar d’extrem i d’interior i ve avalat per l’entrenador figuerenc, Moisés Hurtado, que el va dirigir al juvenil del RCD Espanyol fa dues temporades. Conegut com a Rami, també ha fet la carrera al futbol base del Girona FC i del Gironès-Sàbat. Aquesta temporada ha jugat quasi tots els partits a Divisió d’Honor, la màxima categoria juvenil, on ha obtingut el subcampionat de lliga.

Respecte al capítol de renovacions, de moment, Dani Gómez és l’únic jugador que s’ha anunciat amb acord per al curs que ve. Tanmateix, des dels despatxos de Vilatenim s’espera anunciar una allau de renovacions els pròxims dies, almenys del nucli dur de la plantilla figuerenca, en què també s’esperen baixes significatives.

Amb la davallada en el pressupost i per situacions particulars, s’espera que pugui haver-hi més d’una baixa confirmada, també, els pròxims dies.