El pilot rosinc Maverick Viñales i l'equip Yamaha han arribat a un acord per a rescindir el seu contracte de dos anys al final d'aquesta temporada, a petició del pilot, després d'un vincle de cinc temporades.

"Totes dues parts s'han compromès a fer el màxim esforç el que resta de temporada de MotoGP i a acabar la seva relació d'una manera òptima", ha indicat l'escuderia en un comunicat.

El pilot de Roses havia manifestat el seu malestar després de ser últim a la carrera d'Alemanya, mentre que aquest cap de setmana al GP de Països Baixos va acabar segon.

"Estic desesperat, hi ha moltes carreres en les quals sé que tinc potencial i no ho puc demostrar", va manifestar després de la seva última carrera. És sisè en la general de la temporada, que encapçala una altra Yamaha, la del francès Fabio Quartararo.

En el comunicat de comiat, Viñales assegura que l'acord ha estat molt important per a ell durant els últims cinc anys "i ha estat una decisió difícil separar-se".

"En aquestes temporades junts hem experimentat tan grans assoliments com moments difícils. No obstant això, el sentiment subjacent és de respecte i estima mutus. Estic plenament compromès i m'esforçaré per aconseguir els millors resultats en el que queda de temporada", afegeix.

Per part seva, el director de l'escuderia, Lin Jarvis, ha indicat que aquesta separació li produeix "tristesa" i parla de "importants discussions" després del succeït a Assen.

"Al llarg d'aquests anys hem aconseguit molts punts alts, però també hem hagut de gestionar molts punts baixos. Després del GP d'Alemanya, que va ser el cap de setmana més difícil de la nostra associació, vam tenir importants discussions a Assen i arribem a la conclusió que beneficiaria a l'interès de totes dues parts prendre camins separats en el futur. Yamaha s'esforçarà al màxim, com sempre hem fet, per a donar tot el suport a Maverick i acabar aquesta temporada de la millor manera possible", sosté.