La UE Figueres ha tancat el fitxatge de l'esquerrà Adrià Ramírez, migcampista procedent del juvenil A del RCD Espanyol, club que hi ha estat durant les últimes cinc temporades. El ràpid jugador gironí, de 19 anys (16/4/2002), pot actuar d'extrem i d'interior i ve avalat per l'entrenador figuerenc, Moisés Hurtado, que el va dirigir al juvenil del RCD Espanyol fa dues temporades. Conegut com a Rami, també ha fet la carrera al futbol base del Girona FC i del Gironès-Sàbat. Aquesta temporada ha jugat quasi tots els partits a Divisió d'Honor, la màxima categoria juvenil, on ha obtingut el sotscampionat de lliga.

Rami, que va portat el braçalet de capità amb el RCD Espanyol, ha explicat que "vinc al Figueres il•lusionat perquè m'han parlat que es vol fer un bon projecte i em sembla un gran club. Estar a prop de casa també ha estat un dels factors que m'han fet venir. A Moisés (Hurtado) el vaig tenir fa dos anys i vaig aprendre molt d'ell". El jugador de Girona considera que pot aportar "l'última passada, associació amb els companys i moltes ganes". Rami fitxa per una temporada i es mostra ambiciós, ja que aspira a "lluitar per estar com més amunt millor".

Rami s'afegeix al fitxatge d'Adri Expósito (Lloret) i a la renovació de Dani Gómez i dels entrenadors Moisés Hurtado i Albert Moñino.