L’Àngela López, una espluguina de 43 anys que viu a Llançà, ha celebrat un repte solidari per a recaptar fons per a la lluita contra el càncer. Concretament va pedalar el passat divendres 11 de juny uns 200 quilòmetres, que és la distància que separa la població on viu fins a la ciutat d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) «per tal de donar visibilitat a aquesta malaltia i encoratjar les persones que, com la meva mare, la pateixen», ha explicat López.

El punt de sortida va ser l’Arbre de la Llibertat a Llançà, a les nou del matí, encoratjada per representants del consistori llançanenc i va arribar al punt de destí a les deu del vespre davant de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. En total van ser uns 200 quilòmetres aproximadament i nou hores de viatge amb un trajecte que passarà per poblacions tan emblemàtiques com Girona, Riudarenes, Pineda de Mar o el Masnou.

En el repte l’Àngela va estar acompanyada en tot moment de la rosinca Eva Carrillo i va comptar amb el suport logístic de Mentabio i AnköBiocare. Per l’Àngela aquest va ser un repte important, ja que pateix un trastorn sanguini, heretat de la seva mare, anomenat talassèmia minor o beta que fa que el cos produeixi una forma anormal d’hemoglobina, encarregada de transportar l’oxigen a la sang, i que té com a resultat que a vegades es fatigui o tingui dificultat per a poder respirar amb normalitat. Tot i això, assegura que físicament no va notar molta fatiga, però mentalment sí que es va veure més afectada. «Quan fas esport de llarga distància hi ha un moment en què has de reunir força per sobreposar-te i seguir endavant».

L’Àngela li ha volgut dedicar aquest repte a la seva mare, a totes les dones que han patit càncer de mama, les que actualment l’estan patint i les que ja no hi són, i a totes les persones que pateixen la malaltia: «Un dia que la meva mare estava cansada de la quimioteràpia, li vaig dir que la malaltia era com una marató, i per empatitzar amb ella vaig preparar la iniciativa». L’objectiu, assenyala, ha estat fer visible la malaltia, que, amb la Covid, ha quedat en un segon pla, però el càncer no s’atura.

El repte busca donar visibilitat i conscienciar sobre els tumors de mama, finançar la investigació, la prevenció i oferir suport psicològic a pacients i familiars. Tota la recaptació es destinarà íntegrament a la sanitat pública, concretament a l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i a l’Associació Ariadna d’Olesa de Montserrat. Concretament, en el cas de l’ICO, a dos projectes de recerca transversals que s’estan desenvolupant actualment a l’ICO Girona i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) i a l’ICO l’Hospitalet i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

El repte està obert fins al dia 11 de juliol, de manera que s’hi pot participar a través del web www. kilometrosxcancerdemama.com, on apareixen els projectes als quals van destinats les aportacions i els números de compte de cada entitat.