La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat aquest dijous que el govern tornarà a permetre l'assistència de públic als grans estadis. En roda de premsa posterior al Consell de Ministres en què s'ha aprovat un nou Reial Decret Llei que actualitza la llei de 'nova normalitat', Darias ha explicat que quan comencin les lligues professionals de futbol i de bàsquet la limitació de públic ja no estarà en vigor. "Creiem que serà una mesura molt ben acceptada per tot l'esport i pel país", ha declarat la ministra, que ha assegurat que, en aquesta qüestió, es torna "a la normalitat". Pel que fa a l'aforament permès, Darias ha dit que a partir d'ara seran les autoritats autonòmiques les encarregades de determinar-lo.

El nou Reial Decret Llei aprovat aquest dijous estableix que la mascareta deixi de ser obligatòria en espais a l'aire lliure on es mantingui la distància de seguretat a partir del proper dissabte 26 de juny. Així, els assistents a esdeveniments multitudinaris a l'exterior, com els partits de futbol en grans estadis, se la podran treure sempre i quan mantinguin la distància de seguretat. En canvi, seguirà sent preceptiva si estan drets o no es respecta el metre i mig de distància. En partits de bàsquet, en ser espais tancats, serà obligatòria en tot moment. "És una bona noticia d'alegria per l'esport d'aquest país", ha conclòs la ministra de Sanitat.