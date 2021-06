El Club Hoquei Figueres obre una nova etapa amb Jordi Vidal com a president. Després de Roger Ferré, que seguirà formant part de la junta, l’àrbitre internacional fa un pas endavant des de la vicepresidència per donar continuïtat al projecte amb un creixement de la junta directiva. De moment, fins a disset persones han decidit involucrar-se en les tasques i el dia a dia de l’entitat, un grup de treball que espera poder resoldre els reptes del club els pròxims anys.

«M’ho van proposar i em feia molta il·lusió. La primera alegria ens la vam emportar amb la gent que volia ajudar, en vaig contar disset, vaig quedar parat», explica Jordi Vidal sobre la seva elecció com a president. Seguirà comptant amb l’ajuda de quatre membres anteriors que han decidit seguir al nucli dur de l’entitat, juntament amb un grup de col·laboradors que ajudaran a portar el dia a dia de l’entitat evitant el desgast excessiu. «Les portes sempre estan obertes per qui ens vulgui ajudar. Demanem ajuda. El club ja és fort, però volem que ho sigui més, després de la gran tasca que ha fet Ferré al club», explica.

Fora de Figueres

Els greus problemes d’espai i horaris que té el club, amb més d’una vuitantena de jugadores i jugadors, ha posat sobre la taula l’opció de deslocalitzar l’entitat fora de Figueres. «La meva idea no és marxar, volem quedar-nos a Figueres. Ens sabria molt greu, però si no tenim hores d’entrenament, no arriben solucions i trobem algun acord amb un poble de l’Alt Empordà, ens ho haurem de plantejar», explica Vidal. I és que l’únic escull per deslocalitzar el club seria trobar un municipi que instal·lés les tanques perimetrals, una inversió que representaria acollir gairebé un centenar de famílies al poble cada dia de la setmana.

Jordi Vidal: «Ens sabria molt greu, però si no tenim hores d’entrenament, no arriben solucions i trobem algun acord amb un poble de l’Alt Empordà, ens ho haurem de plantejar»

En paral·lel a tot això, la falta d’horaris i l’obligatorietat de jugar els diumenges a la tarda representen un sobrecost econòmic per als arbitratges. Un problema que s’afegeix a la impossibilitat de posar una barra de bar o disposar d’espai per a patrocinadors al pavelló, limitant la capacitat d’ingressos del club.