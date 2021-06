El Figueres ha fet oficial aquest migdia la renovació de Moisés Hurtado i Albert Moñino a la banqueta. Tots dos van fer-se càrrec de l'equip a falta de 10 jornades amb l'objectiu assolit de redreçar el rumb dels figuerencs per assegurar la permanència. "Estic molt content de seguir al Figueres, quan vaig arribar vaig firmar pels 10 partits que quedaven, però m’ha empès a seguir el tracte humà. Avui en dia és difícil estar bé als llocs, però aquí m’he sentit ben valorat i he rebut un bon tracte per part del club i dels jugadors. Per mi, això és primordial”, ha explicat Hurtado.

L'exjugador del Girona i l'Espanyol va agafar el relleu d'Albert Parés, que va ser destituït pels mals resultats. "M’il·lusiona iniciar un nou projecte. Aquesta temporada cada partit era una final per salvar-se i hem hagut de filar molt prim. Ara, podrem fer les coses com més ens agraden i aportar una personalitat molt marcada des del principi. Després de la salvació, ara afrontem un repte bonic i intentarem generar il·lusió a tothom”, ha afegit Hurtado.