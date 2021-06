El complex TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, a Navata, ha reactivat les estades de pretemporada dels equips de futbol amb l’arribada de dos equips francesos. Per un costat, el Toulouse FC, que va estar a punt de pujar a la primera divisió, es preparà a les instal·lacions empordaneses del 27 de juny al 3 de juliol, mentre que el Montpellier HSC, establert a la màxima categoria (Ligue 1), agafarà el relleu del 17 al 23 de juliol. TorreMirona, que va reobrir per complet totes les seves instal·lacions al març, havia acollit per últim cop un equip el setembre de l’any passat, el FC Barcelona B.

El Toulouse, que aquest curs passat ha disputat la fase d’ascens a Ligue 1, ja havia fet la pretemporada al complex empordanès just fa un any, mentre que el Montpeller s’hi estrenarà. Yassine Bouallala, gerent del TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, explica que «és una molt bona notícia que equips com el Toulouse o el Montpeller vulguin venir a fer l’estada aquí. També perquè suposa el restabliment de la confiança en el sector turístic i esportiu, i per tant un símbol que cada cop estem més a prop de revertir la situació viscuda els darrers mesos. En el nostre cas, de forma encara més clara per la nostra exposició als mercats internacionals, sobretot el francès». Les restriccions en la circulació havien impedit que alguns equips es preparessin a Navata els darrers mesos. El darrer equip en fer-ho havia estat el filial del FC Barcelona, el setembre del 2020. Durant el mateix any, també s’hi havien entrenat el RCD Espanyol de Barcelona, SC Heerenveen dels Països Baixos, el Shenzhen FC de la Xina i el mateix Toulouse FC. «Confiem que durant la resta de l’estiu també s’hi preparin altres conjunts, sembla que a poc a poc anem tornant a una certa normalitat», afegeix Bouallala.

L’Hotel Torremirona Relais, de quatre estrelles i obert tot l’any en condicions normals, va estar tancat per la pandèmia des del novembre fins al març. Està equipat amb instal·lacions esportives d’alt nivell, entre els quals un camp de gespa natural, i està especialitzat en allotjar equips professionals de futbol per fer estades d’entrenaments intensius, en tots els períodes de l’any. Històricament TorreMirona ha acollit clubs com el FC Barcelona, el Villarreal FC, el Girona FC, l’Olympique de Marseille, el Girondins de Bordeaux, el Qatar SC, l’Halmstads BK, el FC BATE Borísov, el Gimnàstic de Tarragona, l’ADO Den Haag, el SC Young Fellows Juventus i el FC Oetwil suís, l’AJ Auxerre, l’Amiens Sporting Club, el FC Twente femení, una selecció del Golf Pèrsic, el De Graafschap, dels Països Baixos, el Chongqing Dangdai Lifani i la selecció absoluta de Veneçuela. A més de clubs de futbol, en l’àmbit esportiu TorreMirona també ha acollit estades d’equips ciclistes i de rugbi.

Durant l’estada, els equips disposen d’un camp de futbol de mides oficials i de gespa natural, un menjador privat amb menús adaptats per cada equip, una sala de massatges, diverses sales de reunions, una piscina a l’aire lliure, un centre esportiu amb sala fitness, pàdel, pistes de tenis i piscina coberta, i l’spa Dubhé amb jacuzzi, sauna, bany de gel i dutxes bitèrmiques. «Els equips saben que aquí a TorreMirona compten amb un espai aïllat, amb privacitat, tranquil·litat i un entorn immillorable. Els equips gairebé només han de portar les pilotes, ja que disposem de quasi tot el material que necessiten per entrenar, com cons, ninots, pesos, estaques, cordes...», subratlla Bouallala.

Protocol de seguretat i higiene

TorreMirona té oberts tots els seus espais «amb les màximes garanties de salut, higiene i desinfecció». Mantenen el protocol de seguretat i higiene que van elaborar l’any passat per evitar el contagi del coronavirus, que s’aplica en la recepció de mercaderies, en la desinfecció dels treballadors, la neteja d’uniformes in situ i amb gels hidroalcohòlics distribuïts per diferents punts, entre altres mesures. Fa un any el complex també va ampliar la zona d’oci exterior per clients, com les terrasses i el jardí, mentre que la carta i el check in es van digitalitzar.

L’Hotel Torremirona Relais disposa de 49 habitacions, el restaurant de gastronomia mediterrània Canigó i la terrassa Mirador –ubicats a l’hotel-, l’spa Dubhé i un camp de golf de 18 forats. L’allotjament a TorreMirona es complementa amb l’aparthotel Vila Birdie 4*, que es troba al mig del golf i ofereix 25 apartaments polivalents amb terrassa o jardí, amb 1 o 2 habitacions i cuina totalment equipada. També disposa de dues piscines exteriors situades a l’establiment i a l’aparthotel.

Des dels seus inicis, el 1998, TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa Resort promociona el territori en l’àmbit turístic, cultural i esportiu. Des de finals de 2014 els seus gerents són Yassine Bouallala i Jordi Comas. L’hotel de 4 estrelles compta amb una plantilla de 45 professionals i té una extensió de 3.200 m2. A l’hotel també s’hi celebren esdeveniments especials, casaments i actes d’empreses i el seu entorn compta amb un centre esportiu.