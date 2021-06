Vuit medalles va recollir el gimnàs Jan-su de Figueres de la seva aventura al Campionat de Catalunya sub21 i cadet d’aquest mes de juny. I és que, tot i les dificultats, el grup de competició sembla que s’ha pogut reenganxar a la dinàmica competitiva per poder completar la temporada territorial amb un èxit absolut de la base. Un grup competitiu que aglutina més d’una vintena de joves taekwondistes que representen al centenar de joves talents que formen l’escola figuerenca, fundada l’any 1992.

En categoria sub21, Isabella Molina va sumar la plata, David i Felipe Moreno, el bronze i Ismael Montoya, Paula Fuentes i Zara Molina van prendre part del Campionat de Catalunya, on Pau Delgado no va poder participar per una ruptura a l’isquiotibial al Campionat d’Espanya. Tanmateix, Biel Delgado i Anwar Benteib van guanyar la medalla de plata, Nerea Hierro, Edurne Crespo i Adria Basso van sumar el bronze, amb Jan Castel, Àlex Márquez i Nayara Navarro completant la participació en cadet.

«La projecció del grup de competició és molt bona, és molt jove i estan creixent des de la base. Tenim totes les categories i estem aconseguint els resultats, això anirà a més», explica Javi Marrón, entrenador del Jan-su, sobre l’equip de competidors i competidores actual. Juntament amb el director, Joquin Marrón, i Àlex Falgàs, formen el cos tècnic del club per intentar treure el màxim potencial dels seus taekwondistes. «Fa poc més de dos mesos que hem pogut tornar a començar. Quan hem anat als campionats d’Espanya, s’ha notat la diferència amb altres competidors, ja que han pogut entrenar sense interrupcions. Nosaltres vam entrenar tres setmanes i vam competir directament, no són excuses, però es va notar. És lògic», recorda Javi Marrón sobre el retorn a l’activitat i els primers campionats. Tot i això, els resultats a nivell català estan acompanyant la projecció del grup, tot i les restriccions d’aforament en interiors i les reprogramacions de dies d’entrenament. «Al final la realitat és la que és. Vam fer sessions online, però qui ha treballat pel seu compte és perquè li ha sortit de dins i, després, s’ha notat. El grup ha tornat amb moltes ganes d’entrenar i competir, això no els hi pot treure ningú, les ganes de tirar endavant que han pogut demostrar», valora Marrón sobre el retorn. I és que, després d’aconseguir un bronze mundial i anar com a suplent als Jocs Olímpics del 2012, actualment, es troba completament centrat en la formació de les noves generacions del taekwondo a l’Alt Empordà.

Il·lusions renovades

Amb l’esperança de començar a deixar la pandèmia enrere, els esportistes del Jan-su esperen poder superar definitivament les restriccions i tornar al cent per cent a la normalitat. Tot i ser «un any i mig gairebé perdut», on molts nens i nenes han deixat les activitats esportives, sembla que la millora de la situació està generant optimisme per tornar a practicar esport. «Al setembre pensem que pensem que tornarà tot ordenar-se. Hem perdut nenes i nens pel camí, però creiem que tornaran, ja s’estan animant i preguntant per tornar el curs vinent», comenta.

El gimnàs suma més de cent nens i nenes de base en totes les categories, un gran nombre de taekwondistes que es troben treballant sota la metodologia familiar del Jan-su des de fa gairebé trenta anys. «Disciplina, treball i constància són els pilars principals de la nostra manera de fer. Intentem formar en valors des de ben petits per poder aconseguir els resultats a la llarga. És la base de tot», comenta. I és que és inevitable apostar per aquest esport en una comarca on han nascut noms destacats a nivell internacional del taekwondo.