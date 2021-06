El Club de Futbol Navata obre una nova etapa i salva la dimissió en bloc de fa unes setmanes de la junta liderada Xavier Parella. Gràcies al pas endavant de Mercè Ferrer, la nova presidenta del club, acompanyada per Sílvia Planas com a vicepresidenta, Georgina Ferrer, Montse Rabanal, Laia Matías, Alexandre Giró i Carlos Lara, aquest últim com a coordinador i responsable esportiu, entre altres.

«El club anava a desaparèixer i ens vam animar a tirar endavant. Volem educar els nens i nenes en valors, formar-los i fer que creixin amb nosaltres. No perdrem l’essència de club de poble i formatiu», explica Ferrer sobre el futur de l’entitat.