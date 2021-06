La 5a gala Valors en Acció ha posat el punt i final als Jocs Emporion 2021 premiant el comportament cívic en l'àmbit esportiu de la demarcació de Girona. Els premis s'han entregat en una cerimònia híbrida en què una part del públic l'ha seguit des de la Sala la Planeta de Girona i l'altra de forma telemàtica. En aquests premis es busca premiar aquells esportistes i equips que destaquen pel joc net en les activitats que organitzen els consells esportius a les comarques gironines. En la cerimònia d'entrega s'han repartit dotze guardons, dues per consell esportiu que participa en els Jocs Emporion.

Els premiats pels Valors en Acció i han anat per l'Agrupació Esportiva de Roses, Iris Recuero (Baix Empordà), Genís Grau (Garrotxa), Aitor Almeida (Gironès), Joan Josep Verdaguer (Pla de l'Estany) i per la mascota del projecte Eduquem en valors de la Selva, Tina la superheroïna. Pel que fa als altres sis, han estat reconeixements especials que s'han donat a Agustí Planas (Alt Empordà), Club Tennis Llafranc (Baix Empordà), Club Atletisme Garrotxa, Josep Serra (Gironès), Carlota Santamaria (Pla de l'Estany) i l'Àrea de Pedagogia Esportiva del Futbol Base de Vilobí d'Onyar (Selva). Durant la cerimònia d'entrega dels premis, el diputat d'Esports a la Diputació de Girona, Jordi Masquef, ha detallat que l'organisme "aposta fermament per l'educació dels més joves" en el món de l'esport perquè inculca una valors "imprescindibles en qualsevol àmbit de la vida".