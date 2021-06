El Club Tennis Taula Bàscara assoleix un ascens històric a Divisió d’Honor amb l’equip femení després de brillar en la fase de promoció celebrada a Antequera, en format bombolla. Abril Vidal, Laura Fernández i Helena Colinas, juntament amb Núria Macià, van imposar-se en el duel per pujar de categoria després d’una temporada sense perdre cap partit, demostrant l’alt nivell competitiu del conjunt altempordanès, que ha aconseguit la cirereta del pastís aquest cap de setmana, convertint-se en nou equip de Divisió d’Honor.

Havent acabat en primera posició de la lliga, les altempordaneses s’ho van jugar tot en el duel contra el CN Helios, acabant amb un 3-3 molt ajustat, on les palistes van haver de patir de valent als sets per endur-se el triomf per 13 a 12.