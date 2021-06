La 40a edició de les Medalles de l'Esport de les Comarques Gironines ha tingut lloc aquest divendres, 11 de juny, a vespre al Pati de les Magnòlies de la seu de la Generalitat a Girona, amb la presència del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el diputat d'Esports, Jordi Masquef.

L'acte, que l'any passat es va haver de cancel·lar per la pandèmia de la Covid-19, ha servit per reconèixer el llegat de quinze gironins de més de seixanta anys que han dedicat el seu esforç a la pràctica, la difusió i la projecció de l'esport a la demarcació. Entre ells, hi ha el jugador de l'equip de veterans del Club Bàsquet Adepaf, Jaume Quintana Ordeix (Figueres, 1955).

Aquest esdeveniment l'organitza la Representació Territorial de l'Esport de la Generalitat, amb la col·laboració de la Diputació de Girona. També hi han assistit l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la secretària general de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Anna Caula, i el representant territorial d'Esports de la Generalitat a Girona, Josep Pujols, entre d'altres autoritats.

En la seva intervenció, el president de la Diputació de Girona ha destacat: «Homenatgem les persones que han aconseguit èxits en la seva trajectòria esportiva, i també aquelles que han dedicat la vida a l'esport, a promoure'l des de qualsevol vessant», i ha conclòs dirigint-se als guardonats, als quals ha dit: «Tots els que heu rebut la Medalla sou un exemple a seguir, i estic segur que podrem comptar amb la vostra expertesa molts més anys per enfortir i fer créixer l'esport a les comarques gironines».

Els premiats

A més de Jaume Quintana Ordeix, la resta de guardonats en l'edició d'enguany són Joan Baptista Arnau Canalias (tennis de taula), Joan Cardona Tarrés (atletisme i curses de muntanya), Josep Colon Horcajo (hoquei, lluita lliure i atletisme), Maria Rosa Escribano Checa (atletisme), Josep Maria Esteva Paytuvi (triatló), Octavi Galceran Solanes (esquí de fons i de muntanya), Joan Llavero Buxeda (atletisme), Cari Nicolás Piernas (bàsquet), Jordi Palomeras Torrentà (handbol), Josep Pérez Miralpeix (bàsquet), Montserrat Pomés Casas (social i esportiu), Xavier Ponsatí Bañeras (tennis), Jordi Recasens (futbol) i José Ruiz Gamero (ciclisme).

Les Medalles de l'Esport de les Comarques Gironines van ser impulsades el 1980 per la Representació Territorial de l'Esport a Girona de la Generalitat. Són els guardons més antics de Catalunya d'aquestes característiques.

Un reconeixement des del club

L'Adepaf ha fet fet un reconeixement especial al seu guardonat Jaume Quintana Ordeix i, en els seus comptes de xarxes socials, ha publicat el més destacat de la seva trajectòria: Va fitxar per l'Adepaf provinent de la Salle amb 15 anys, de la mà de Rafel Mora; va passar per totes les categories del club, des de juvenil fins a sènior; des de fa molts anys, juga amb l'equip de veterans, amb el qual ha pogut viatjar pel món; valora molt la competició, ja que no li agrada perdre, però sap molt bé que fora les pistes es viuen moltes emocions; va entrenar molts anys als equips base, també de l'Escolàpies i el Castelló, i actualment entrena al club de Santa Cristina d'Aro, població on viu. "Des del club ens omple d'orgull aquest reconeixement a una persona molt estimada- En Jaume és el germà d'en Josep Quintana, qui va també ha rebut la medalla, l'any 2018", han subratllat els responsables del club de bàsquet figuerenc.