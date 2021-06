Nayala Silva Rodríguez, com a representant del Club Ki-Hop Llançà, ha participat en el darrer campionat de Catalunya de Taekwondo Cadets en la categoría de +59 kg, organitzat per la Federació Catalana de Taekwondo. Tot i ser la seva tornada a la competeció post-pandèmia, a quarts de final va resoldre el seu combat comodament aconseguint una gran victoria per diferencia de 20 punts. A semifinals, en un combat molt més tàctic també va assolir una victoria molt treballada. Un cop a la final, va disputar un combat tremendament igualat fins al punt d’arribar al últim assalt amb empat a 3 però finalment la balança es va decantar cap a la seva contricant, aconseguint una molt valuosa plata.