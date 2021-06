Aquest dissabte, 12 de juny, sota un sol radiant i amb una temperatura per sobre dels 35 graus, 160 participants de diferents categories de ciclisme en carretera han pres a Agullana la sortida de la primera etapa de la II Volta a Girona de ciclisme. La cursa -que vol recuperar aquesta disciplina a l’Alt Empordà i el foment de l’esport federat- ha tingut un recorregut de 48km per diverses carreteres, unint municipis dels massissos de Salines i de l’Albera, a un i altre costat de la carretera N-II, en un circuit que ha preparat l’Ajuntament d’Agullana, el Club Tramuntana Xtrem i la Federació Catalana de Ciclisme.

Els corredors han sortit d’Agullana a les 9 del matí, enfilant la Gi-500 cap a la Jonquera fins arribar a Cantallops, on hi havia instal·lat el punt de control per al “premi de Muntanya”. Sense parar, els corredors han baixat fins a Masarac i d’allà, han tombat cap a Mollet de Peralada i fins a Espolla, on hi havia un Punt de control 3 especial en forma de “premi Meta Volant”. Les categories benjamí, junior i cadet han donat 1, 2 o 3 voltes per retornar a Espolla, des d’on han tornat cap a Agullana, passant per Sant Climent Sescebes.

Marcel Pallarès (Tot net–Terrassa cicles) amb un temps de 1h43’ s’ha imposat a la resta de competidors amb una velocitat mitjana de 41km/h. Cal recordar que Macel Pallarès és júnior de segon any, (18 anys) demostrant que els ritmes dels joves corredors és molt aprop del ciclisme professional.

Corredors vinguts de tota Catalunya, també de Narbona i fins hi tot del País Valencià han lloat el circuit variat preparat per l’organització. El podi principal l’ha completat David Peñaranda (UCV Bikesports) i Axier Casado (Tot net–Terrassa cicles) tots tres amb el mateix temps en un espectacular sprint final

Aquest diumenge, té lloc la segona etapa de la cursa, que sortirà des de Ripoll amb les pujades de Santigosa i Coll de Canes com a plat fort. Destacar l’equip local cadet: Purito-Tadesan-Nuria que mantenen una disputa renyida al capdavant de la classificació.

L’organització d’aquesta primera etapa ha comptat amb el suport de 56 voluntaris, i diverses institucions, a més de l’Ajuntament d’Agullana, el Patronat de Turisme Girona Costa Brava, el Consorci Salines Bassegoda, els serveis d’atenció mèdica, protecció civil, les federacions catalana i francesa de ciclisme, els cossos policials, i el suport d’empreses locals i dels ajuntaments per on circulava la cursa.