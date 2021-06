El Kiteexperience de Sant Pere Pescador és un dels centres de referència en l’aprenentatge d’esports aquàtics com el surf, paddel surf o kitesurf. Una de les apostes més importants en la seva proposta formativa és l’entrada del wingfoil. Kiteexperience és pioner amb la introducció del wingfoil i l’únic centre amb una metodologia avalada després de dos anys de pràctica amb alumnes. Aquesta disciplina és per a tota mena de públic, tant familiar per les seves característiques, com pel que busca volar amb el foil per sobre del mar.

Les condicions de vent i mar de la platja són un dels principals atractius del centre. Juntament amb un equip d’instructors titulats i amb anys d’experiència en els esports aquàtics són una de les principals garanties.

A més, una de les principals característiques del centre és la seva aposta pels grups reduïts, una fórmula per a millorar l’aprenentatge dels participants, independentment del nivell, aconseguint corbes d’aprenentatge que permeten als usuaris gaudir al màxim de les activitats de taula sobre el mar.

Juntament amb aquesta metodologia de treball, el Kiteexperience compta amb tota mena de serveis complementaris com botiga de material, lloguer i assessorament integral, servei de dutxes, supermercat, pàrquing, entre altres. Una proposta completa que suma més de disset anys d’experiència a la platja de Sant Pere Pescador, davant els Càmpings La Gaviota i Las Palmeras, on es viu la passió per l’esport i el mar.