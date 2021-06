La pandèmia ha fet l'espera més llarga, però finalment, l'Eurocopa es podrà disputar aquest juny. A partir del dia 11 d'aquest mes, onze països diferents acolliran els partits de la fase de grups de la primera edició multiseu de la història de la competició.

Les 24 seleccions que hi participen podran comptar amb el suport dels aficionats des de les graderies, encara que no es podrà arribar al 100% de l'aforament.

Algunes de les seleccions més potents del món competiran entre elles en una competició on França, l'última campiona del món, és sobre el paper una de les grans favorites. Entre les candidates al títol també hi serà la Portugal de Cristiano Ronaldo, la vigent campiona. Alemanya, Anglaterra, Bèlgica o Espanya seran clares aspirants a guanyar el campionat.

L'Eurocopa començarà l'11 de juny i tindrà una durada exacta d'un mes, ja que l'11 de juliol, a Wembley, hi tindrà lloc la final.

Grup A

Itàlia, Suïssa, Gales i Turquia.

Al grup A Itàlia surt com la principal favorita a passar de ronda, encara que la sempre combativa Suïssa no li posarà les coses fàcils. La Gales de Gareth Bale i una Turquia amb ganes de ser important intentaran obrir-se pas cap a vuitens de final malgrat no tenir-ho gens fàcil.

Grup B

Bèlgica, Dinamarca, Rússia i Finlàndia.

En aquest cas., Bèlgica surt com a candidata a fer-se amb el primer lloc del grup, que a ritme de Kevin De Bruyne, intentarà desfer-se dels seus principals obstacles a la fase de grups, Rússia i Dinamarca. A les ordres del català Robert Martínez, Bèlgica es presenta com un dels grans al·licients del campionat. L'últim membre del grup serà Finlàndia, que en principi surt com l'equip amb menys opcions a passar de ronda.

Grup C

Països Baixos, Macedònia del Nord, Ucraïna i Àustria

Amb l'ajuda de joves talents com Frenkie De Jong o Matthijs De Ligt, entre d'altres, Països Baixos torna a un gran torneig per primer cop des del 2014, que tindrà davant a Ucraïna i Àustria, dues seleccions amb moltes ganes de classificar-se per vuitens de final per primer cop en la seva història. En aquest grup també hi haurà Macedònia del Nord, debutant a aquesta competició.

Grup D

Anglaterra, Escòcia, Croàcia i República Txeca

Una Anglaterra renovada haurà d'enfrontar-se a Croàcia, una selecció molt competitiva, que com ja es va poder veure el mundial del 2018, té moltes ganes de donar la sorpresa i emportar-se el títol. També tindrà davant Escòcia, que torna a una Eurocopa 25 anys després i República Txeca, que buscaran un bitllet que els obri la porta cap a vuitens.

Grup E

Espanya, Suècia, Eslovàquia i Polònia

El bloc de Luis Enrique, amb molta presència de jugadors del Manchester City, es presenta com a gran favorita a la primera posició d'aquest grup E. Tot i això, la Polònia de Robert Lewandowski és la gran amenaça a arrabassar-li la victòria del grup. Espanya també haurà de fer front a Suècia, una selecció que ha demostrat diverses vegades que no és un rival gens fàcil. Per últim, al grup E també hi serà Eslovàquia, que disputarà aquest estiu la seva segona Eurocopa consecutiva.

Grup F

Alemanya, França, Portugal i Hongria

Sens dubte, el grup de la mort d'aquesta edició. Alemanya, França i Portugal, tres favorites al títol hauran de competir entre elles per passar de ronda. Portugal sortirà amb ganes de repetir triomf, tal com va fer el 2016. Per altra banda, la vigent campiona del món França i l'Alemanya de Joachim Löw lluitaran per evitar-ho. Hongria, la quarta del grup, haurà de remar molt per intentar fer-se amb un lloc a les eliminatòries.

Els primers i segons classificats de cada grup, juntament amb els quatre millors tercers, disputaran els vuitens de finals, segons està previst entre els dies 26 i 29 d'aquest mes.