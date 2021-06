Els Jocs Emporion han conclòs una edició plena d’activitats, en una edició especial per la situació originada per la Covid-19. Durant set dies, del 31 de maig al 6 de juny, les vuit comarques gironines (Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i Selva) han acollit propostes esportives, competitives i lúdiques preparades pels diferents consells esportius.

En total, hi han pres part uns sis mil participants, entre infants, famílies i gent gran. Les activitats, des d’esports d’equip com futbol 7, voleibol o bàsquet, fins a esports individuals com atletisme, natació o gimnàstica rítmica, passant trobades multiesportives, ioga o activitats de relaxació, es van desenvolupar garantint totes les mesures de seguretat actuals. El bon clima, sobretot durant el cap de setmana, va afavorit les activitats a l’aire lliure.

Més enllà de la vessant competitiva l’edició d’enguany ha volgut també incidir en valors bàsics en l’esport, com el respecte, el treball en equip, la companyonia, l’esforç i els comportaments cívics. Uns valors que també són vàlids en qualsevol altre àmbit de la vida.

Els Jocs Emporion estan impulsats per la Diputació de Girona i la Representació Territorial de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i compten amb la coordinació tècnica dels consells esportius de les comarques gironines, i el suport i la col·laboració dels ajuntaments dels municipis on es realitzen les activitats. Com ja li corresponia l’any passat, l’edició d’enguany ha estat liderada pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà.

Setmana d’esport a la comarca

Figueres, Castelló d’Empúries, Boadella, L’Escala, Vilamalla, Maçanet, Agullana, Sant Pere Pescador, Pau, Vilamacolum, Ventalló, Viladamat, Vilajuïga, Vilafant, Llers, La Jonquera i Cabanes són els municipis altempordanesos que van acollir aquesta setmana passada totes les activitats esportives i lúdiques programades a l’Alt Empordà. Principalment escoles i centres educatius de la comarca, més enllà de les trobades d’esports amb equips i clubs o de caràcter individual, que han completat aquesta edició dels Jocs Emporion.